El barrio más denso de Europa está muy cerca de Barcelona

Catalunya sufre un proceso de despoblación en sus zonas rurales que afecta especialmente a aquellas localidades con menos de 2.000 habitantes. Esta tendencia desemboca en un desequilibrio territorial, donde casi el 95% de la población se concentra en 300 municipios.

La pérdida de habitantes en estas zonas rurales se debe a una combinación de factores, incluyendo la falta de oportunidades laborales, la dificultad de acceso a servicios básicos como escuelas y atención médica, y la falta de infraestructuras como internet de alta velocidad o transporte público.

En peligro de desaparición

De hecho, en Catalunya hay 338 municipios en peligro de desaparición, si consideramos aquellos que cuentan con menos de 500 habitantes y una población muy envejecida.

Por este motivo, a partir de este agosto entra en vigor l’Estatut dels Municipis Rurals de Catalunya, una ley que el Parlament aprobó en julio y que beneficia a 608 pueblos de menos de 2.000 habitantes para luchar contra la despoblación y equilibrar el territorio.

Y es que la distribución de la población de Catalunya por ciudades revela una marcada concentración en los grandes núcleos urbanos. La provincia de Barcelona es, con diferencia, la más poblada, con casi seis millones de personas, lo que representa el 73% de la población catalana, según datos de Idealista.

El más denso de Europa

Esta distribución desigual se debe principalmente a la combinación de factores históricos, económicos y geográficos. La concentración de población en el área metropolitana de Barcelona y otras ciudades principales, como Tarragona, Lleida y Girona, deriva de una mayor oferta de empleo, servicios y oportunidades de estos núcleos urbanos, mientras que las zonas rurales y de montaña suelen tener una menor densidad de población.

Además, la industrialización y el desarrollo económico se concentraron principalmente en la costa y alrededor de Barcelona, atrayendo a migrantes en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Según los datos que adelantó EL PERIÓDICO, en la provincia se encuentra el barrio más denso de toda Europa: se trata de Torrassa, en L’Hospitalet de Llobregat.

Okay, some European population density stuff now - starting with the top 100 1km grid squares by population across Europe, based on the most recent Eurostat data - more to follow pic.twitter.com/Re9K1hViUX — Alasdair Rae (@undertheraedar) February 6, 2023

Distribución desigual

El norte del parque de Torrassa es el lugar más denso del continente, con una densidad de población de 56.158 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, 37 de los primeros 57 resultados son localidades españolas.

Mientras en estas regiones hay una gran concentración de habitantes, existen otras donde apenas vive gente. Un ejemplo se encuentra en el municipio de Quar, en el Berguedà (Girona), donde solo viven 1,2 personas por km2.

Es más, los asentamientos donde vivimos también nos diferencian del resto de Europa: según el Eurostat, en 2023 el 66% de la población española vivía en pisos, mientras que en el resto de Europa la cifra baja hasta el 52%. Por ende, España es el país de la Unión Europea donde más individuos viven en pisos, lo que deriva a que la población se concentre en ubicaciones más específicas.