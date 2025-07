David Quirós: "L'Hospitalet no puede seguir construyendo vivienda a cualquier precio"

Del mismo modo que Núria Marín se despidió de L'Hospitalet de Llobregat asegurando que el municipio es hoy mejor que el de una década atrás, el alcalde David Quirós se ha propuesto que L'Hospitalet del futuro mejore al del presente. La carta de presentación del socialista en su primer año empuñando el bastón de mando ha sido la de reivindicar la soberanía local. Aunque en ocasiones suponga enmendar vicios adquiridos por el municipio en la gestión que le precede. Por ejemplo, reclamando que la segunda ciudad de Catalunya también pueda beneficiarse del nuevo Clínic. O de la gestión de la Fira. O muy especialmente de las ventajas sociales —equipamientos, servicios, rehabilitaciones—, especialmente en el área norte del Samontà, vinculadas a una construcción de viviendas más controlada. Todos ellos posicionamientos que Quirós puso sobre la mesa de la reciente Comisión Bilateral con el Govern de la Generalitat.

Pregunta (P). Una de sus máximas en este primer año como alcalde ha sido la de ponderar la construcción de vivienda. ¿Cómo se va a trasladar a la realidad?

Respuesta (R). Un ejemplo es en la avenida Vilafranca. Encima de Cosme Toda faltan ocho torres de catorce-quince alturas. Nosotros tenemos ahí un 35% del suelo. Y evidentemente, ese espacio tampoco se ha desarrollado. Nosotros hemos convocado una Junta de Compensación para informar que nuestra voluntad es que no se desarrolle como estaba previsto. ¿Tiene que no ir vivienda ahí? No. Porque además está pegado al Samontà. Y ese es un espacio que nos va a permitir reubicar y jugar. ¿Van a perder sus derechos los propietarios? No. Pero no se va a desarrollar ese plan director como estaba previsto. Porque supone un impacto negativo en la ciudad.

P. ¿Habla de las promociones de Cosme Toda?

R. Exacto. La segunda fase. Es decir, es que nosotros necesitamos vivienda. Y, evidentemente, tendremos que ser muy imaginativos. Pero no a cualquier precio, no en cualquier lugar y de cualquier manera. Y sin que vengan acompañados de equipamientos. Esa es la máxima. A partir de ahí jugaremos con todo eso.

P. También ha hecho hincapié en la necesidad de rehabilitar, uno de los grandes retos metropolitanos.

R. Tenemos que invertir muchos recursos en rehabilitar. Y la rehabilitación de muchas viviendas que incluso están vacías nos ha de permitir que salgan al mercado con condiciones de accesibilidad. Y que también nos permitan adquirirlas y rehabilitarlas para que ciudadanos tengan sus derechos en la ciudad. Necesitamos la empresa municipal de vivienda y nuestro plan local para empezar a tener una política activa y estructural de vivienda en la ciudad.

David Quirós, alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, posa para EL PERIÓDICO en su despacho en el Ayuntamiento. / Manu Mitru

P. ¿Las rehabilitaciones del Consorci Metropolità de l’Habitatge en la ciudad se quedan cortas?

R. Sí. Se lo dije a la consellera y a los responsables del Consorci. No puede ser que exista la necesidad, que existan los recursos, pero que no lleguen en cantidad y en forma a los vecinos porque es difícil y no se consigue acceder a las ayudas. Tenemos que ser ágiles. Facilitar esa ayuda y no penalizar a la gente. En L’Hospitalet hemos hecho cuatro o cinco fincas. Estamos hablando de un parque de 75.000. No tiene ningún sentido.

P. ¿Tiene definido qué edificios hay que rehabilitar y cuáles hay que derribar?

R. Queremos ser muy prudentes. Tener mucha empatía. Y mucha pedagogía. Hablaremos mucho con los vecinos. Y también somos conscientes de lo haremos con los que tengan derechos adquiridos. Y en eso sí que vamos a ser intransigentes. La ciudad no puede vivir del buenismo. Tiene que tomar decisiones valientes. Y complicadas. Pero firmes.

P. En la Bilateral con el Govern se habló también de educación. Los colegios públicos conviven desde hace años con sobreratios y una gran matrícula viva.

R. El sistema educativo en la ciudad está muy saturado y colapsado, y no es un tema único de plazas educativas,sino también de buena planificación. Hemos acordado un modelo de cogobernanza que va tener recursos propios aportados por las dos partes: Generalitat y Ayuntamiento.

P. ¿Por qué plantean un ‘hub’ educativo?

R. El ‘hub’ educativo nos va a permitir tener un centro de educación especial necesario para poder dar salida, cobertura y dignidad a nuestros alumnos y a nuestras familias con necesidades educativas especiales, que incorporará a los alumnos del Estel-Can Bori y a los alumnos del centro L’Escorça, que, a pesar de que son alumnos con necesidades diferentes, van a poder compartir un edificio y un equipamiento acorde a sus necesidades y además podrá dar salida a más familias que a día de hoy tienen que marcharse de la ciudad. Era una demanda histórica. Después, es verdad que necesitamos plazas educativas. Vamos a pasar de un centro de primaria, el Àusias March, de una línea, a un centro de dos líneas, con lo cual hay un aumento de plazas para la ciudad y se gana un espacio educativo muy necesario.

P. En ese 'hub' falta aún un tercer edificio.

R. Sí. En el ‘hub’ de Joan Martorell tendremos tres edificios, un centro de educación especial, un instituto de escuela y un edificio que de alguna manera dignifique el espacio donde a día de hoy los técnicos del Departament de Ensenyament del ámbito de Serveis Educatius están prestando servicio a la ciudad, unas 2.000 atenciones al año, y que están en unas condiciones precarias e indignas. Medio edificio del antiguo centro de primaria Joanot Martorell está ocupado por los servicios educativos del Departament. Ahí se hace atención a las familias con necesidades educativas y se forma los profesores. Ese tercer edificio será ese espacio donde se prestarán los servicios de atención. Ahora, nuestros alumnos, nuestras familias con sus hijos, tienen que ir a Vilafranca del Penedès, porque es donde está la sala con las condiciones tecnológicas para hacer esa medición auditiva, para saber si el alumno tiene algún tipo de dificultad.

David Quirós, alcalde de L'Hospitalet de Llobregat. / Manu Mitru

P. No quedó muy claro a raíz de la Bilateral qué supondrá el nuevo mapa de atención sanitaria.

R. El compromiso de la Comisión Bilateral es que en el primer trimestre de 2026 explicaremos a los ciudadanos cuál va a ser o cómo se va a organizar, a lo corto, a lo medio y a lo largo, la atención sanitaria integral en nuestra ciudad. Mover 280.000 habitantes con unas infraestructuras sanitarias que algunas son deficitarias es complicado, hay que hacer un estudio y hay que trabajarlo bien.

P. ¿Saben ya cuántos mossos se incorporarán a la ciudad?

R. No hay una concreción exacta. No podemos saberlo porque todavía no han salido de la academia. Pero, desde el último trimestre del 2024, el incremento de presencia policial, de dispositivos conjuntos, de unidades de orden público es constante. Ahora no la tenemos de manera estable en la ciudad, pero la tendremos. En la Junta Local de febrero teníamos un mal dato del 2024, que era un incremento del 6,4% de la delincuencia, pero estoy convencido de que en la próxima ese dato mejorará. Hemos cerrado 60 locales. Hemos puesto en un año 400 sanciones, especialmente a locales conflictivos. Y, en los últimos tres meses, hemos cerrado 14 narcopisos.

P. ¿El cambio de la zonificación escolar, es decir, que no se asignen escuelas solo en función del barrio de residencia, es algo que ya se ha aprobado?

R. Esto va dentro del convenio y del acuerdo. Es algo que trabajan los técnicos, forma parte del acuerdo de gobernanza, del convenio, se explicará en su momento, porque al final nosotros tenemos una realidad complicada. Es verdad que defendemos el modelo de la proximidad educativa, pero la ciudad de L’Hospitalet tiene la realidad que tiene, con lo cual no podemos condicionarnos teniendo plazas en algunos centros educativos o en algunas zonas de la ciudad. No podemos condicionar a que por un mínimo desplazamiento tengamos centros saturados y centros que no albergan. Lo que tendremos que garantizar es que todos los centros ofrezcan el mismo nivel de calidad a las familias.