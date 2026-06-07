Tapas
"Platos tradicionales y cocina de mercao": el bar de Granollers aclamado por sus tapas
"Excelentes tapas": el restaurante de Sabadell aclamado por sus patatas bravas
"Excelente producto": el bar de Sant Boi de Llobregat aclamado por su económico menú diario
Neus Castellet
Granollers, capital del Vallès Oriental, se encuentra en una ubicación inmejorable, a media hora tanto de Barcelona como de la costa del Maresme. Con más de 60.000 habitantes, la ciudad ofrece una oferta variada a nivel cultural, histórico y gastronómico. La Porxada de Granollers, construida en el siglo XVI como lonja de grano, es ahora el centro neurálgico de la ciudad, ubicada en la Plaça Gran.
Como en cualquier ciudad, las tapas no pueden faltar. Y en Granollers, el restaurante Pitapes se ha consolidado como uno de los mejores restaurantes donde 'tapear' y probar platillos de lo más variados y elaborados.
El Pitapes se sitúa en un antiguo almacén rehabilitado en la calle Miquel Ricomà y destaca por su decoración. Barricas de vino, cajas de madera en el techo y hasta un mural de Marilyn Monroe para ambientar el espacio. Este grupo, que también tiene un restaurante en Mollet, explica en su web que en su carta se pueden encontrar "tapas, platos tradicionales y cocina de mercado con un toque creativo".
Desde los clásicos a comida oriental
La oferta es amplia y apta para todos los gustos, desde clásicos que no pueden faltar hasta platos más innovadores; con opciones para picar, platos más elaborados y comida oriental, también opciones sin gluten y vegetarianas. Patatas bravas, bao buns, tartar, bomba de entrecot, 'brioche' de cola de buey...
"Muy buen restaurante para tapear y compartir. Ambientado tipo bodega, muy acogedor, el servicio muy simpático, buen ambiente en general. Producto de primera y bien elaborado, tapas de calidad. Nos gustó todo. Lo recomiendo 100x100", asegura Miguel en una reseña de Google en la que destaca varios platos como el Bao Bun de papada de cerdo o el bikini de jamón serrano, mozzarella y trufa.
"Tapas variadas y muy ricas, ¡se notan las elaboraciones! Me quedé con ganas de postre pero estaba llenísima. Fuimos dos personas y pedimos ensaladilla rusa, patatas bravas, buñuelos de bacalao y dos bao de calamares", señala Claudia.
"Inesperadamente bueno. Cocina de toda la vida con un toque de autor. Una experiencia que merece la pena. El local también tiene un encanto propio", resume David en Tripadvisor.
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