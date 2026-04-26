La pastelería de Granollers con mejores reseñas en Google: "Los mejores cruasanes que he probado..."

Granollers es la capital y ciudad más poblada de la comarca del Vallès Oriental, en la provincia de Barcelona. El municipio, de más de 64.000 habitantes, se encuentra a media hora escasa de Barcelona y de la costa del Maresme, por lo que sus residentes pueden disfrutar tanto de la capital catalana como de un buen baño en la playa. Y todo ello, a menos de 30 minutos de su casa.

El Ayuntamiento, junto a la Casa Clapés -reconocida como bien cultural de interés local-, se encuentra en la plaza de La Porxada, el centro de lo que fue la antigua ciudad amurallada. Ambos edificios son modernistas, pero en el centro de Granollers se puede apreciar una combinación de diferentes estilos arquitectónicos.

En la plaza de La Porxada

Una de las mejores pastelerías que hay en la ciudad se encuentra en esta misma zona, en la plaza de La Porxada, número 1, por lo que quizás puedas oler sus pasteles y otras delicias desde la plaza y se te abra el apetito.

El Racó, que fue ganadora de la mejor mona tradicional en el 2022 y de la mejor 'coca de llardons' en el 2023, está puntuada con un 4,6 sobre 5 en las reseñas de Google y, a principios de abril, cuenta con casi 500 opiniones.

Por ejemplo, la de Luis NV, que destaca que es una "panadería de toda la vida en Granollers [...] famosos por el pan rústico y las barras tradicionales, con una amplia variedad de pastelería, y lo que son, probablemente, los mejores cruasanes de chocolate que jamás he probado... espectaculares" o la más reciente de Pere Blanchart, que explica que "el pan un diez y el servicio muy atento y eficaz, siempre hay gente comprando y con tiquet de "su turno" [...]. Muy recomendable!!".

Amplia oferta

El local tiene un mostrador lleno de pan artesanal y ecológico, pastas dulces y saladas e increíbles pasteles tradicionales y modernos. Además, cuenta con servicio de cátering para particulares y para empresas.

El Racó tiene una ubicación céntrica y característica y vende sus productos desde el 1827, según informan en su perfil de Instagram.

Sus monas de Pascua, sus cocas y sus productos de Navidad son tres de sus especialidades, pero hay otros productos que, según informan en su web, no puedes perderte: los croissants de mantequilla, las originales rosas de Sant Jordi, los chuchos de crema, las rosquillas, las pastas de té o las galletas con crema de pistacho y chocolate blanco o chocolate con leche y naranja.

Apuestan por la innovación

La panadería elabora todo tipo de pasteles, tradicionales y modernos y, tal y como se describe en su web, "investigan en la utilización de nuevos ingredientes y siguen las últimas tendencias europeas".

Su mostrador en 360º

Si no puedes esperar a ver el escaparate de una de las mejores pastelerías de Granollers, el local ofrece una visita virtual por la pastelería.

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Su teléfono de contacto es 93 870 22 89, aunque también se puede contactar con el local a través de su correo electrónico (fornelraco@fornelraco.com). En su perfil de Instagram y en su canal de YouTube a menudo suben vídeos de cómo preparan sus pastas y cocas más solicitadas, así como las nuevas creaciones de la semana.