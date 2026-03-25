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Controlado el incendio de dos contenedores con baterías en una empresa de Granollers

El suceso no ha causado heridos ni ha provocado vertidos al alcantarillado

Controlado el incendio de dos contenedores con baterías en una empresa de Granollers

Controlado el incendio de dos contenedores con baterías en una empresa de Granollers / ACN

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Los Bombers han dado por controlado hacia las seis de la tarde el incendio de dos contenedores con baterías de litio y níquel cadmio en la empresa A3 Aprofitament Assessorament Ambiental SL, en la calle de Cal Ros dels Ocells de Granollers.

El fuego comenzó a las cinco de la madrugada y los contenedores estaban situados en el exterior de la empresa. El incendio no ha causado heridos ni ha provocado vertidos al alcantarillado.

Activado el plan químico

Protecció Civil activó el plan de emergencias por riesgo químico Plaseqcat en fase de alerta por el incidente, y desactivó esta fase una vez controladas las llamas.

Los Bombers mantienen una dotación en el lugar, que continúa realizando tareas de monitorización de los contenedores.

A lo largo de la mañana, siete dotaciones de los Bombers han trabajado en el lugar, entre ellas el GRIT (Grup d'Intervenció en Riscos Tecnològics). La prioridad de los efectivos ha sido evitar la propagación del incendio, que ha quedado confinado a los contenedores, y extinguir el fuego.

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No ha habido daños personales, pero sí se ha pedido el confinamiento de los trabajadores en el interior de la nave y, inicialmente, también el de la nave contigua y tres naves situadas enfrente.

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