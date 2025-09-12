Granollers recibe un reconocimiento estatal por la transformación ecológica del río Congost

El río Congost ya no es solo un cauce encajonado que atraviesa la Granollers (Vallès Oriental). Es, desde este año, un proyecto urbano que ha devuelto la naturaleza al centro de la ciududad. El Ministerio para la Transición Ecológica ha distinguido la transformación y naturalización de su entorno como uno de los proyectos más innovadores de España financiados con fondos europeos Next Generation.

El reconocimiento, entregado este jueves en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, subraya el carácter “emblemático” de una intervención que rompe inercias y abre camino. “Granollers apuesta por el río como motor de futuro, no como frontera”, señaló el concejal de Medio Ambiente, Francesc Arolas, al recoger el premio.

66.800 metros cuadrados recuperados para la ciudad

Las obras arrancaron en mayo de 2024 y finalizarán este otoño. En total, se ha actuado sobre 66.800 metros cuadrados, con un impacto directo en la biodiversidad, la movilidad y la calidad de vida. El proyecto prevé absorber 100 toneladas de CO₂ al año, en un gesto que trasciende lo simbólico: la ciudad respira más limpia.

Entre las actuaciones, destaca la liberación del cauce fluvial en el tramo urbano, con la retirada de traviesas de hormigón y la recuperación de la dinámica natural del río. Allí donde antes había muros, hoy crecen especies autóctonas y se habilitan refugios para la fauna.

El parque del Congost y el paseo Fluvial han estrenado 450 árboles nuevos, 15.800 m² de arbustos y praderas, y 21.500 m² de suelos permeabilizados para mejorar la infiltración de agua. Una pasarela peatonal unirá el parque con los aparcamientos del paseo de la Conca del Besòs, cosiendo espacios que hasta ahora estaban desconectados.

En los barrios Primer de Maig e Instituts, el proyecto ha pacificado calles y priorizado el tránsito a pie y en bicicleta, con 124 árboles y más de 3.000 m² de zonas verdes. En Tres Torres, un eje verde urbano sustituye parte del pavimento duro por escocells y parterres, con 45 árboles y 1.500 m² de vegetación.

Una inversión europea para un cambio cultural

Con un presupuesto de 4,2 millones de euros, de los que 3,36 millones provienen de los fondos europeos Next Generation, el plan Connecta Congost Natura 2025 ha sido diseñado por el Ayuntamiento de Granollers y la Fundación Ecología Urbana y Territorial, con apoyo de la Fundación Biodiversidad.

El proyecto forma parte del Plan Estratégico Granollers 2030, que persigue una ciudad más sostenible, resiliente y cohesionada. Pero más allá de la obra física, lo que está en juego es un cambio de mentalidad: vincular la vida urbana con la naturaleza, apostar por hábitos más saludables y preparar la ciudad para los retos climáticos del presente.

GranollerHa recuperado una memoria colectiva, un espacio compartido y, sobre todo, una oportunidad de futuro.