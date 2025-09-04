Gran evento
Las empresas del Vallès Oriental tildan el Gran Premio de Moto GP de "clave" para la economía de la región
Patronales y hoteleros destacan el impacto millonario y la ocupación plena que genera el evento en el Circuit de Barcelona-Catalunya
El Vallès Oriental celebra la ampliación del Gran Premio de motociclismo en el Circuit de Barcelona-Catalunya hasta 2031
Clàudia Mas
Periodista
Periodista especializada en el Vallès. He colaborado con Onda Cero, VilaWeb, iSabadell, Diari de Sabadell y Bellaterra Diari. Codirigí el documental Els Residus del Mercuri (septiembre de 2023).
El Gran Premio de MotoGP, que este fin de semana llenará de aficionados el Circuit de Barcelona-Catalunya, se ha consolidado como uno de los motores económicos más potentes del Vallès Oriental. Así lo subraya la Unió Empresarial Intersectorial (UEI), que defiende el valor estratégico de un evento capaz de dinamizar el tejido empresarial y turístico de la comarca.
Según el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, la actividad del Circuit —sumando las citas de MotoGP y Fórmula 1— genera cada año un retorno económico de 500 millones de euros en Catalunya y más de 2.500 empleos directos e indirectos. “Son cifras que avalan al Circuit como una infraestructura estratégica para la economía catalana”, remarcó.
Pleno turístico
El impacto se siente de forma especial en la hostelería. La presidenta de la Associació d’Hotels del Vallès Oriental, Sílvia Brunet, asegura que durante el Gran Premio se alcanza el 100% de ocupación en hoteles y casas rurales de jueves a sábado. “Es uno de los momentos más importantes del año para nuestro sector y también el de mayor rentabilidad, porque la demanda dispara los precios y las reservas se concentran en pocos días”, explicó.
En la edición de 2024, más de 176.000 personas asistieron a las tres jornadas del evento, y este año se espera repetir cifras similares. El calendario garantiza que el MotoGP se seguirá celebrando en Montmeló al menos hasta 2031, lo que refuerza la estabilidad económica y social que aporta al Vallès Oriental y a Cataluña en su conjunto.
Más allá del impacto inmediato, el Circuit ha iniciado en los últimos años un proceso de modernización ligado a su Plan Estratégico 2022, que busca reforzar la sostenibilidad, la digitalización y su papel como polo de innovación.
En esa línea se sitúan las palabras de Pep Garcia, presidente de la UEI, que insiste en aprovechar el potencial del Circuit como motor de transformación industrial. “Debemos convertirlo en un punto de referencia para la formación y la innovación, un auténtico hub que impulse la movilidad del futuro y que permita evolucionar hacia un modelo circular y regenerativo”, afirmó.
La patronal
La UEI, patronal del Vallès Oriental fundada en 1978 y vinculada a Foment del Treball, agrupa a 19 gremios de sectores clave como la automoción, el metal, el caravaning, la estética o la hostelería. Además, integra el Cercle d’Empresaris, que reúne a compañías representativas de la comarca, y mantiene una activa red de jóvenes emprendedores.
Con ese respaldo, el empresariado vallesano reivindica que el Gran Premio de MotoGP es un catalizador económico de primer nivel. “El Circuit no es solo motor para los pilotos, lo es también para el futuro de la comarca”, concluyó Garcia.
