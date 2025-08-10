Los Mossos buscan al autor de un atropello múltiple con ocho heridos en Granollers

Los Mossos d'Esquadra investigan un atropello múltiple con ocho heridos en Granollers. El incidente se produjo este sábado por la noche hacia las 23.45 horas en la calle de Maria Palau, en el barrio de Congost. Según testigos, el autor del atropello es una persona conocida y huyó del lugar de los hechos con el vehículo, a pesar de impactar también contra una farola. Los ocho heridos sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital de Granollers (los dos más graves), el Hospital de Mollet (dos menos graves) y al CUAP de Granollers (cuatro leves). Después del atropello, decenas de personas se reunieron en la zona y se activaron patrullas de la ARRO de Mossos, sin que se produjeran disturbios.

Además de las patrullas de Mossos d'Esquadra -con ARRO y una unidad de investigación de Sabadell-, el incidente también movilizó dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat, ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y efectivos de la Policía Local de Granollers y de municipios vecinos.

Los heridos pudieron identificar claramente el conductor, que huyó en dirección Canovelles (Vallès Oriental). Los Mossos d'Esquadra de la Región Metropolitana Norte han hecho una investigación del presunto autor del atropello, pero todavía no ha sido localizado. Unas tres horas después del incidente, se ha reportado la quema de un turismo en Canovelles y se cree que podría ser el coche implicado en el atropello de Granollers.