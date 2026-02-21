Este viernes
Dos accidentes de tráfico en Catalunya dejan sendas víctimas mortales, una de ellas menor de edad
Un motorista menor de edad ha muerto en Gavà, y la conductora de un turismo en Artesa de Segre
La Comisión Europea planea reducir a la mitad las muertes en carretera de aquí a 2030
El tramo más peligroso de la red vial estatal: los 5,9 kilómetros de la N-340 en Mont-roig del Camp
Un motorista menor de edad, vecino de Viladecans (Baix Llobregat, Barcelona), ha muerto este viernes por la tarde tras un choque frontal con un coche en el punto kilométrico 4,9 de la BV-2041 en Gavà (Baix Llobregat, Barcelona).
Por causas que aún se están investigando se produjo una colisión frontal entre la motocicleta y el turismo y, como resultado del impacto, el motorista chocó posteriormente con un segundo turismo, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) este sábado.
A causa del siniestro, los Mossos d'Esquadra activaron 6 patrullas y, por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó al lugar de los hechos con 4 unidades.
Segundo siniestro en Artesa de Segre
Por otro lado, la conductora de un coche ha fallecido en otro choque frontal en en punto kilométrico 51 de la vía C-26 en Artesa de Segre (Noguera). La víctima, AN. B., es una mujer de 36 años y vecina de Mollerussa.
Por causas que todavía se están investigando, hubo una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno. A consecuencia del accidente, ha muerto la conductora y única ocupante del turismo. Los cinco ocupantes que viajaban en el todoterreno han sido trasladados en estado leve al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 22.53 horas y activaron seis patrullas. Bombers de la Generalitat acudieron al lugar del accidente con cinco dotaciones, y el SEM activó cuatro unidades.
Con estas víctimas, ya son 12 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de 2026.
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
- Los Mossos buscan a un agresor sexual que dejó semiinconsciente a una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc
- Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público
- Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
- La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo
- Una veintena de familias de Sabadell se enfrentan a un desalojo que el Ayuntamiento intenta frenar
- Barcelona reafirma la concesión millonaria de los chiringuitos de playa pese a las críticas de la oposición