Dos accidentes de tráfico en Catalunya dejan sendas víctimas mortales, una de ellas menor de edad

Un motorista menor de edad, vecino de Viladecans (Baix Llobregat, Barcelona), ha muerto este viernes por la tarde tras un choque frontal con un coche en el punto kilométrico 4,9 de la BV-2041 en Gavà (Baix Llobregat, Barcelona).

Por causas que aún se están investigando se produjo una colisión frontal entre la motocicleta y el turismo y, como resultado del impacto, el motorista chocó posteriormente con un segundo turismo, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) este sábado.

A causa del siniestro, los Mossos d'Esquadra activaron 6 patrullas y, por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó al lugar de los hechos con 4 unidades.

Segundo siniestro en Artesa de Segre

Por otro lado, la conductora de un coche ha fallecido en otro choque frontal en en punto kilométrico 51 de la vía C-26 en Artesa de Segre (Noguera). La víctima, AN. B., es una mujer de 36 años y vecina de Mollerussa.

Por causas que todavía se están investigando, hubo una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno. A consecuencia del accidente, ha muerto la conductora y única ocupante del turismo. Los cinco ocupantes que viajaban en el todoterreno han sido trasladados en estado leve al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 22.53 horas y activaron seis patrullas. Bombers de la Generalitat acudieron al lugar del accidente con cinco dotaciones, y el SEM activó cuatro unidades.

Con estas víctimas, ya son 12 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de 2026.

El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.