Detenido un hombre con antecedentes por robar en comercios de Gavà y Viladecans

Los Mossos d'Esquadra del grupo de delincuencia urbana de Gavà, a requerimiento de la Unidad de Investigación, detuvieron el pasado 9 de enero a un hombre de 62 años como presunto autor de cuatro robos violentos en establecimientos comerciales del Baix Llobregat.

Los hechos investigados se produjeron entre los días 23 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de este año. El presunto autor accedía a los establecimientos comerciales y mediante amenazas a los trabajadores, sustraía el dinero de la caja registradora.

La investigación se inició pocos días después, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de cuatro robos con violencia e intimidación cometidos en varios establecimientos comerciales de los municipios de Gavà y Viladecans.

Como resultado de las gestiones de investigación efectuadas y del análisis de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos, un hombre con nueve antecedentes, muchos de ellos de la misma tipología delictiva. En la investigación realizada se observó que el autor había cometido los robos con el mismo 'modus operandi' y perímetro de acción.

El 9 de enero, los agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Gavà localizaron y detuvieron a la persona investigada en el mismo municipio. Cabe destacar que el hombre también tenía muchos antecedentes por atracos en diversas oficinas de Correos.