Decenas de vecinos de Gavà se movilizan contra el Pla de Ponent a las puertas del acto político del PSC de la Festa de la Rosa

Mientras el president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindicaba este domingo en la tradicional Festa de la Rosa del PSC en Gavà la ampliación del aeropuerto de El Prat y la construcción de 50.000 viviendas de protección oficial hasta 2030 como logros de su primer año de legislatura frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a escasos metros decenas de personas protestaban contra el Pla de Ponent —el mayor proyecto urbanístico de la ciudad— y contra los planes de expansión aeroportuaria que afectan directamente al municipio.

La protesta ha tenido lugar en la rotonda de la avenida Europa con el Camí del Mar, a escasos metros del espacio donde, según los socialistas, se han congregado unas 15.000 personas para el acto político. Convocados por la plataforma 'Salvem Calamot i la riera dels Canyars. Aturem el Pla de Ponent', los manifestantes han denunciado la "especulación" y el "ecocidio" que, a su juicio, supone levantar cerca de 5.000 viviendas en los terrenos forestales y agrícolas que separan Gavà de Castelldefels.

"El PSC celebra la Festa de la Rosa en la pineda de Gavà, mientras a pocos metros se está destruyendo esa misma pineda", ha denunciado la portavoz del colectivo, Yolanda Iris, que ha alertado del impacto que el plan tendría sobre el último corredor biológico que conecta el delta del Llobregat con el macizo del Garraf. "Estamos defendiendo las dunas verdes del Baix Llobregat y que esta zona continúe siendo la huerta de Barcelona", ha subrayado.

La plataforma rechaza también el modelo de vivienda que plantea el proyecto, pese a que un 40% de los pisos serán de protección oficial. "Nos dicen que son viviendas asequibles, pero los precios de salida rondan los 245.000 euros. ¿Quién puede asumir eso para un piso protegido?", ha cuestionado Iris. También Castelldefels, bajo el gobierno de Manu Reyes, del PP, se opone a este plan, que se mantiene pese a la propuesta de llla de ampliar el aeropuerto, cercano a ambas poblaciones.

Casi 2.000 viviendas protegidas

El Pla de Ponent prevé la construcción de 4.896 viviendas —1.959 de ellas protegidas— y una veintena de equipamientos en unas 200 hectáreas de la zona sur de Gavà. Tras casi dos décadas encallado en despachos y tribunales por la fuerte oposición ecologista, el plan ha retomado impulso en el último año con el apoyo del Govern de Illa y el compromiso del Ayuntamiento de Gavà, que espera iniciar las obras de los dos primeros barrios, Ca n’Horta y Canyars Sud, en 2026, como avanzó EL PERIÓDICO.

La alcaldesa, Gemma Badia (PSC), que también ha participado en el acto político junto a Illa, Sánchez y la plana mayor del PSC, defiende el proyecto como una vía para aliviar el mercado de la vivienda en el municipio, donde los alquileres superan de media los 1.000 euros mensuales, y aseguró a este diario que todas las promociones de protección oficial serán de titularidad pública y en régimen de alquiler. Sin embargo, entidades ecologistas y parte de la oposición local insisten en que el desarrollo supondrá la pérdida de un espacio natural único y la consolidación de un modelo urbanístico que beneficia a grandes promotores e inversores privados, como el fondo Kronos Home, que ya controla casi un 40% del suelo edificable del plan.