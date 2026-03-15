Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránTiempoIsla PetroleraTorrenteAlonsoEutanasiaBarcelonaElecciones BarçaKarma'Burnout'Oscars
instagramlinkedin

Incasòl

Esplugues contará con 324 nuevas viviendas públicas en el sector Montesa a partir de 2028

Comienza la construcción de 2.105 pisos en la antigua Montesa de Esplugues

Barcelona cederá más solares a la Generalitat para el nuevo plan de pisos públicos de Illa

Construcción de pisos de obra nueva en el ARE Montesa de Esplugues de Llobregat

Construcción de pisos de obra nueva en el ARE Montesa de Esplugues de Llobregat / / JORDI COTRINA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha adjudicado a la empresa Metropolitan House la construcción de 324 viviendas de protección oficial en Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el marco del programa de desarrollo urbanístico del del Área Residencial Estratégica (ARE) Montesa, que prevé la construcción de más de 2.000 pisos. La operación se formaliza mediante un derecho de superficie de 75 años, periodo durante el cual la empresa gestionará los pisos; una vez concluido, pasarán a formar parte del parque público de vivienda gestionado por la Generalitat de Catalunya.

Los nuevos bloques, que sumarán un total de tres edificios de 156, 70 y 98 viviendas, contarán con pisos de dos y tres habitaciones. El proyecto incluye espacios comunes interiores y exteriores para fomentar la convivencia entre vecinos y se ajustará a criterios de eficiencia energética, según ha informado el Govern en nota de prensa.

La previsión es que las obras comiencen este mismo año, con una inversión superior a los 60 millones de euros, que la empresa recuperará a través del alquiler durante el periodo de cesión. Está previsto que los pisos estén disponibles para entrar a vivir en 2028.

El ARE Montesa, un antiguo suelo industrial de 11 hectáreas, está previsto que albergue más de 2.000 viviendas, de las cuales más de la mitad serán de protección oficial. El plan urbanístico también contempla 26.800 metros cuadrados de zonas verdes que conectarán los distintos espacios residenciales y cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida en la zona.

Noticias relacionadas y más

Estos 324 pisos se incluyen dentro del "Pla 50.000", una iniciativa de la Generalitat que busca ampliar el parque público de vivienda de manera rápida mediante promoción directa, compra de inmuebles o cesión de suelo a promotores privados para viviendas asequibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tuneladora de la L8 de Ferrocarrils se encamina de madrugada desde Sant Boi hasta el pozo de la Gran Via de Barcelona
  2. Barcelona entrega otros 35 pisos públicos de Illa Glòries: estos son sus precios
  3. El Govern encarga a la multinacional TYLin que estudie si FGC puede desarrollar el reivindicado 'metro del Delta
  4. Una tienda de barrio de Barcelona gana un premio internacional y representará a España en Chicago
  5. Más de 80 alcaldes catalanes piden regularizar cientos de urbanizaciones: 'Es el primer problema urbanístico del país
  6. Afectaciones al tráfico y transporte público por la Maratón de Barcelona: cortes y desvíos
  7. Maratón de Barcelona 2026: horario, mapa y recorrido completo
  8. La lluvia vacía Collserola en el primer sábado de cierre por la peste porcina africana

Esplugues contará con 324 nuevas viviendas públicas en el sector Montesa a partir de 2028

Esplugues contará con 324 nuevas viviendas públicas en el sector Montesa a partir de 2028

Los hurtos y los robos en interior de vehículos hacen subir un 8,9% la delincuencia en Esplugues

Los hurtos y los robos en interior de vehículos hacen subir un 8,9% la delincuencia en Esplugues

El paro creció en febrero en el Baix Llobregat respecto al mes anterior, pero sufrió un descenso en comparación con 2025

El paro creció en febrero en el Baix Llobregat respecto al mes anterior, pero sufrió un descenso en comparación con 2025

Sant Just Desvern y Esplugues cierran los accesos a zonas boscosas por el alto riesgo de peste porcina

Sant Just Desvern y Esplugues cierran los accesos a zonas boscosas por el alto riesgo de peste porcina

Los Mossos detienen a un multirreincidente por robar con violencia en una tienda de Esplugues de Llobregat

Los Mossos detienen a un multirreincidente por robar con violencia en una tienda de Esplugues de Llobregat

"Queremos que los vecinos confíen en nosotros": una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues

MAPA | Los alquileres en el área de Barcelona alcanzan su precio máximo histórico

MAPA | Los alquileres en el área de Barcelona alcanzan su precio máximo histórico

Esplugues recurre a los serenos para mejorar la sensación de inseguridad: "No queremos causar alarma, pero estamos preocupados"

Esplugues recurre a los serenos para mejorar la sensación de inseguridad: "No queremos causar alarma, pero estamos preocupados"