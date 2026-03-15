Esplugues contará con 324 nuevas viviendas públicas en el sector Montesa a partir de 2028

El Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha adjudicado a la empresa Metropolitan House la construcción de 324 viviendas de protección oficial en Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el marco del programa de desarrollo urbanístico del del Área Residencial Estratégica (ARE) Montesa, que prevé la construcción de más de 2.000 pisos. La operación se formaliza mediante un derecho de superficie de 75 años, periodo durante el cual la empresa gestionará los pisos; una vez concluido, pasarán a formar parte del parque público de vivienda gestionado por la Generalitat de Catalunya.

Los nuevos bloques, que sumarán un total de tres edificios de 156, 70 y 98 viviendas, contarán con pisos de dos y tres habitaciones. El proyecto incluye espacios comunes interiores y exteriores para fomentar la convivencia entre vecinos y se ajustará a criterios de eficiencia energética, según ha informado el Govern en nota de prensa.

La previsión es que las obras comiencen este mismo año, con una inversión superior a los 60 millones de euros, que la empresa recuperará a través del alquiler durante el periodo de cesión. Está previsto que los pisos estén disponibles para entrar a vivir en 2028.

El ARE Montesa, un antiguo suelo industrial de 11 hectáreas, está previsto que albergue más de 2.000 viviendas, de las cuales más de la mitad serán de protección oficial. El plan urbanístico también contempla 26.800 metros cuadrados de zonas verdes que conectarán los distintos espacios residenciales y cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida en la zona.

Estos 324 pisos se incluyen dentro del "Pla 50.000", una iniciativa de la Generalitat que busca ampliar el parque público de vivienda de manera rápida mediante promoción directa, compra de inmuebles o cesión de suelo a promotores privados para viviendas asequibles.