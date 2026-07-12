Los rincones secretos de la Sagrada Família (V): la Capilla de la Asunción y el 'pozo de almas'

Tras la culminación de la Torre de Jesús, todas las miradas se dirigen ahora a la calle de Mallorca, futura puerta principal de la Sagrada Família cuando esté finalizada la Fachada de la Gloria y la escalinata que dará acceso al templo, pero en ese intermedio sería un error no prestar atención a los trabajos en curso en la calle de Provença. Es por el momento un boque de muros a medio levantar, andamios, grúas y soportales de obras al que solo se puede acceder preceptivamente con casco, pero ahí va tomando forma la futura Capilla de la Asunción, un espacio de culto con, como poco, dos curiosidades arquitectónicas poco conocidas.

La mejor manera de aproximarse a esta singular parte del proyecto de Antoni Gaudí es ir a una de las estancias más hipnóticos de la Sagrada Família, los talleres en los elaboran las maquetas. Antes se hacían a mano y hoy con impresoras 3D, pero el resultado es siempre igual de fascinante. Cuando se entra ahí, si se permite la comparación, viene a la memoria aquella escena en la que Indiana Jones, con el bastón de Ra adecuado, entra en el Pozo de Almas. Ahí está la réplica a escala de la antigua ciudad egipcia que excavan los arqueólogos, igual que en el taller están en miniaturas manipulables y desmontables las torres, la nave principal, las sacristías y, claro, la futura Capilla de la Asunción que en un par de años se inaugurará entre el altar y la calle de Provença.

Esta obra es un añadido que Gaudí incorporó al proyecto y que no estaba prevista en el diseño inicial. La primera curiosidad es la inspiración. Tomó como referente la escultura gótica que Lluís Bonifaç hizo en el siglo XVII para la Catedral de Girona. La Virgen descansa en una cama y cuatro ángeles levantan su manto. Ese será el aspecto exterior de la capilla, decorada con cerámica azules, en la que cuatro ángeles sujetarán cuatro esquinas de la cubierta de la capilla.

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La segunda curiosidad es que esta parte de la Sagrada Família tendrá una réplica casi idéntica en Reus (Tarragona) y otra al sur de Chile, en Rancagua. Un fraile franciscano quiso encargar a Gaudí una obra en el país suramericano, pero el arquitecto le respondió que ya no aceptaba más proyectos. La Sagrada Família era ya su única meta. Pasado un tiempo, reconsideró parcialmente su negativa. Hizo que le enviaran a aquel emisario los planos de la Capilla de la Asunción de la Sagrada Família para que, aunque con algunas diferencias, la pudieran edificar. A pesar de que la primera piedra llegó a ser colocada, las obras no han finalizado. Cuando lo estén, esta parte de la Sagrada Família tendrá dos hermanas gemelas.