'Flearchitecture', la parada más arquitectónica y singular de los Encants Vells, ultima su adiós

Ha sido durante los últimos tres meses, porque jugaba con ventaja, la exposición más visitada de la Capital Mundial de la Arquitectura que este 2026 alberga Barcelona y, solo a modo de recordatorio, le quedan solo dos jornadas cara al público, 10 y 11 de julio. ¿Es realmente una exposición? ¿Es un chiringuito? Eso se preguntaba uno de los responsables, Pablo Garrido, durante la anticipada fiesta de clausura que el miércoles al atardecer se celebró ahí, bajo los hipnóticos techos de espejo del Mercat dels Encants. “Es una parada”, dijo, una palabra que la Real Academia de la Lengua acepta con reservas, pero que en esta ciudad todo el mundo conoce como una tienda de mercado municipal de abastos. O, en el caso de tratarse de los Encants, un lugar en el que encontrar de todo de segunda mano.

Bautizaron la idea como ’Flearchitecture’, o sea, como una suerte de ‘marché aux puces’ o ‘flea market’ de la construcción, porque la idea que los estudios de arquitectura locales y las empresas del sector aportaran muestras (piezas cerámicas, viejas maquetas, bibliografía…) sobre cómo se puede dar otra oportunidad a los materiales de las obras para que renazcan en una segunda vida, vamos, exactamente lo que es los Encants.

Detrás de esa iniciativa, original por el planteamiento y el lugar, está b720, el taller de arquitectura que lidera Fermín Vázquez, autor precisamente, entre otras obras en Barcelona, del edificio en el que fueron resituados los Encants, en la esquina sur de la plaza de las Glòries, un acierto de diseño si se mide por éxito de público.

La ‘parada’, por si alguien se ha perdido esta rareza y quiere aprovechar las dos últimas jornadas, está en uno de los laterales de la plaza central, casi absolutamente confundida con el espacio que ocupan cada lunes, miércoles y viernes las subastas, un espectáculo que, ya puestos, merece la pena dar a conocer. Nada más despuntar el sol, se colocan sobre el suelo de la plaza y perfectamente enmarcados por rectángulos pintados en el suelo, por ejemplo, el contenido casi completo de pisos que, por la razón que sea, normalmente la defunción del dueño, se subasta al mejor postor. “El otro día se adjudicó uno por 2.000 euros”, cuenta Garrido, que ha tenido el placer, durante los últimos tres meses, de asistir a esa lección de vida. Todos los recuerdos, muebles, fotografías, ropas, etcétera que atesoraba alguien buscan una nueva oportunidad y eso mismo, a su manera, es lo que intenta explicar ’Flearchitecture’.

Materiales de la exposición y, entre ellos, maquetas de trabajo de la Torre Glòries. / b720

Nada de todo lo que ahí se exhibe está a la venta, aunque lo parezca y cada día más de uno pregunte el precio. No hay manera, para dejarlo claro, de adquirir la maqueta desmontable de la Torre Glòries, un proyecto de Jean Nouvel en el que en su día colaboró b720. Quizá la mejor manera de resumir de qué trata esta originalísima propuesta de la capitalidad arquitectónica de Barcelona sea un libro de tapa blanca que, dicho como el mayor de los elogios, es la repera: ‘Atlas del aprovechamiento arquitectónico. Estudio crítico de los edificios reutilizados en Barcelona’. El libro es el resultado de una odiseica aventura que años atrás emprendió el grupo de investigación Habitar de la Universitat Politècnica de Catalunya. Calle a calle, finca a finca, recorrieron toda la ciudad en busca de edificios que, por hache o por be, habían sido construidos originalmente con un propósito y que, pasado un tiempo, renacieron con otro uso distinto. Descubrieron que los hay con hasta ocho reencarnaciones, una cifra notable, sin duda.

En primer término, el atlas que censa las 1.463 reencarnaciones arquitectónicas de Barcelona. / A. de Juan

Desde este punto de vista, la exposición, resulta indiscutible, no podía tener mejor techo que el de los Encants y es por eso que tal vez termine por ser la muestra más visitada de la capitalidad de la arquitectura. El pasado lunes, por ejemplo, cuando ’Flearchitecture’ era un hormiguero de gente, a pocas calles, en la antigua fábrica Oliva Artés, una de las sedes del Museu d’Història de Barcelona, que acoge simultáneamente dos exposiciones más del programa de actividades posibles, era un paisaje desierto. Quizá no era el día y la hora ideal para contar visitantes, pero solo había tres, y uno de ellos era un guía que comentaba a una pareja los paneles expuestos que resumen nada menos que 125 años arquitectura premiada en Barcelona, por el FAD y antes del FAD. Una parte de ella, por cierto, desaparecida, cuando lo más adecuado hubiera sido reutilizarla.

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El público en la fiesta, reflejado en los espejos del techo. / A. de Juan

El miércoles por la noche, lo dicho, con los Encants cerrados, Vázquez y su equipo organizaron una despedida. Invitaron a sus amigos de profesión y al sinfín de empresas que han colaborado en ’Flearchitecture’. Fue una oportunidad para certificar, además, que ese mercado municipal de lo viejo es realmente polivalente como sala de fiestas y celebraciones.