La Sagrada Família y el Hospital de Sant Pau unen sus álbumes de recuerdos en honor a la avenida Gaudí

Los dos vecinos más ilustres de la avenida Gaudí, que son también los más ancianos del lugar, la Sagrada Família y el Recinte Modernista de Sant Pau, han decidido juntar sus respectivos álbumes de fotos en una pequeña pero interesantísima exposición sobre aquello que les une, ese bulevar en diagonal que lleva el nombre del arquitecto del templo y que, no está de más recordarlo, no ha sido remozado desde su reforma urbanística de mediados de los años 80. La selección de fotografías, algunas emocionantes y otras prácticamente inéditas, se han instalado frente a la escalinata del antiguo recinto hospitalario, que este año, aunque con distintas direcciones postales, cumple 625 años de historia.

Un gigante dirigible, el ‘Graf Zeppelin’, que en 1929, como un Juan Sebastián Elcano de los cielos, dio la vuelta al mundo en solo 21 días, sobrevoló varias veces Barcelona aquel mismo año, entre otras razones, porque ciudad era la sede de una exposición internacional en la que Alemania quería presumir ante el mundo de su renacido poderío tras la Primera Guerra Mundial. Fue un espectáculo fotografiado por todos aquellos que entonces tenían una cámara, pero Josep Badosa, uno de los profetas mayores del fotoperiodismo en España e introductor de las Leica en esta profesión, quiso ir más allá. Alquiló una avioneta y desde las ventanillas retrató aquel coloso. Lo llamativo de aquella imagen, sin embargo, es la porción de Barcelona que se distingue perfectamente bajo su panza, con una avenida Gaudí yerma de edificios, pero con el Sant Pau de Domènech i Montaner en una punta y la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Família, en el otro extremo de la calle.

El retrato de Lluís Domènech i Montaner, con la silueta del hospital modernista a sus espaldas. / JORDI OTIX

Es solo una de las decenas de fotografías de la exposición. Ahí está, por ejemplo, cómo Josep Brangulí la ceremonia que presidió Miguel Primo de Rivera en 1926 para inaugurar oficialmente el nacimiento de esa avenida, que no figuraba en el diseño original de Ildefons Cerdà y que iba a ser llamarse de Sant Pau, pero el dictador decidió apropiarse de su nombre. Fue durante la Segunda República que se decidió rebautizarla como avenida Gaudí. Terminada la guerra, el empeño de las autoridades franquistas de que volviera a ser la avenida Primo de Rivera chocó con la tozudez de los barceloneses, que se referían siempre a ella por el apellido del arquitecto, así que en 1962 se corrigió de nuevo el nomenclátor de las calles de la ciudad y volvió a ser la avenida Gaudí.

En el panel, una vista aérea de la avenida Gaudí, principio y fin de dos grandes monumentos de la ciudad. / JORDI OTIX

Era un homenaje, sin embargo, bastante pobre, al menos desde la perspectiva actual de las cosas. Entre las fotos de ese álbum compartido de recuerdos hay una reveladora fotografía de cómo era antes de 1985, año de la última reforma, esa avenida, una ruta consagrada a los coches. Los comerciantes de la avenida, un clásico, pudieron el grito en el cielo cuando supieron que iba a transformarse en una suerte de rambla. Previeron un apocalipsis comercial. Pasados 40 años, claman justo por lo contrario, enojados porque el Ayuntamiento de Barcelona no tiene entre sus próximos planes adecuar el urbanismo de la avenida a lo que realmente es, es decir, el eje de la vida vecinal del barrio.

Como vecinos bien avenidos, la exposición ha sido inaugurada de forma conjunta por Esteve Camps, presidente de la junta constructora del templo, y Javier Villamayor, administrador de turno de la fundación que gestiona el patrimonio modernista de Sant Pau. Cada cual ha aportado su propio cajón de recuerdos, e incluso se podría decir que la Sagrada Família ha sido en esta muestra mucho más espléndida en imágenes de lo que lo ha sido en la otra muestra en curso sobre la historia de la basílica, la que en los jardines del Palau Robert resume sus 144 años de vida. No solo no pasa de puntillas, esa vez, por el rechazo que su día generó la continuación de las obras del templo, sino que incluso ha desempolvado algunas imágenes sobre cómo las esculturas de la Fachada del Nacimiento fueron esculpidas con modelos reales. Es ese un panel tan llamativo como el del vuelo del Zepelín o, ya puestos, una vista general de cuando el actual recinto del hospital era un inmenso solar vacío y al fondo comenzaba a despuntar la singular silueta de la Sagrada Família.

Los drones dibujan la silueta de Gaudí, en una foto tomada desde el recinto modernista el 10 de junio. / H. de Sant Pau

Tiene su qué el hecho de casi un siglo y medio más tarde, cuando la basílica necesitó un ‘aeropuerto’ desde el que despegar los drones que iban a dibujar la cara de Gaudí sobre la ciudad en memoria del centenario de la muerte del arquitecto, fueran esos mismos terrenos los que sirvieran para el despegue.

Con una botella de agua en una mano y sombrero o sombrilla en la otra, porque es al aire libre, esta expedición merece la pena.