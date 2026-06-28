Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaSorteo PrimitivaAhogada l'AmpollaIncendio GironaCanción del veranoPugna bodegasGuerra IránZapateroCalorBarcelonaDiscoteca míticaTerapeuta AndicMundial 2026
instagramlinkedin

TERCER CAPÍTULO

Los rincones secretos de la Sagrada Família (III): ¿qué hay debajo del templo?

EL PERIÓDICO recorre espacios del templo de Gaudí inaccesibles para el público, tras la bendición de la torre de Jesús

Los rincones secretos de la Sagrada Família (I): la sacristía de cristal

Los rincones secretos de la Sagrada Família (II): el huerto junto al sepulcro de Jesús

Los rincones secretos de la Sagrada Família | Sótanos

Los rincones secretos de la Sagrada Família | Sótanos

Así son los sótanos de la Sagrada Família. / Patricio Ortiz y Manu Mitru

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carles Cols

Patricio Ortiz

Manu Mitru

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En 2013 se acreditó que bajo la iglesia de Sant Just i Pastor había una pila bautismal del siglo VI, de las de entonces, en las que el obispo sumergía del todo a los fieles como Juan en el río Jordán. Bajo el anciano pavimento de la Catedral de Barcelona descansan los restos de 45 ilustres personajes de varios siglos de historia de la ciudad. ¿Qué hay bajo el templo más alto de la cristiandad, la Sagrada Família?

Como en otros muchos lugares de culto, una cripta, los primeros muros de la Sagrada Família de cuando Antoni Gaudí no era aún el arquitecto que dirigía las obras. La modificó, es cierto, pero es ese un espacio muy poco gaudiniano o, al menos, muy distinto al sin igual edificio que se alza 172,5 metros de altura en la superficie, el techo de Barcelona. Es la cripta, también, el camposanto en el que descansan los restos de Gaudí, que no llegaron a ser profanados en 1936.

Los sótanos de la Sagrada Família albergan la cripta y también usos prosaicos como el sistema de climatización

Los sótanos de la Sagrada Família albergan la cripta y también usos prosaicos como el sistema de climatización / MANU MITRU / EPC

No tuvo igual suerte el cuerpo sin vida de Josep Maria Bocabella, el filántropo que tuvo la idea de levantar un templo expiatorio en aquel lugar. Podían haber corrido idéntico mal destino muchas más tumbas si, como se pretendió infructuosamente en 1917, hubiera prosperado la petición que cursó la Sagrada Família para que se permitiera que los grandes mecenas de las obras tuvieran un sepulcro reservado en el interior de esa iglesia, aunque entonces estuviera en obras. Pero la cripta, claro, ocupa solo una porción del subsuelo de la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Umberto Viotto, arquitecto adjunto de la Sagrada Família, en la sala de climatización situada en el sótano

Umberto Viotto, arquitecto adjunto de la Sagrada Família, en la sala de climatización situada en el sótano / MANU MITRU / EPC

También otras estancias adyacentes que serán visitadas en otros capítulos de esta serie por capítulos. Los verdaderos sótanos de la basílica son espacios mucho más prosaicos. Además de ser el lugar en el que se asientan en las, por lo general, arcillosas tierras de la ciudad (visitar la base de la futura Fachada de la Gloria es toda una experiencia), es también la sala de máquinas del templo, donde se garantiza una correcta climatización del interior de la Sagrada Família para que en invierno no sea una ingrata nevera y, lo que sería aún peor, en verano un infierno.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Detenido un hombre por el incendio en Tiana que obliga a confinar cuatro municipios
  2. El rincón más antiguo de Barcelona: nació como Barcino romana y hoy guarda algunos de los edificios más históricos de la ciudad
  3. Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
  4. Detenidos cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat
  5. Hallado un cadáver tendido en mitad de la calle Joaquín Costa de Barcelona
  6. Barcelona estudiará si sanciona a una empresa del Estado por insalubridad e inseguridad en el garaje del Centre de la Vila
  7. Once detenidos y una pelea con machetes en la playa de la Mar Bella es el balance de una verbena de Sant Joan 'intensa pero relativamente tranquila
  8. Las ondas sísmicas llegan a Barcelona diez minutos después de producirse el doble terremoto de Venezuela

Los rincones secretos de la Sagrada Família (III): ¿qué hay debajo del templo?

La olvidada historia de la Sagrada Família hace 90 años: estuvo a punto de ser una vulgar parroquia con aspecto de "garaje"

La olvidada historia de la Sagrada Família hace 90 años: estuvo a punto de ser una vulgar parroquia con aspecto de "garaje"

Los rincones secretos de la Sagrada Família (I): la sacristía de cristal

Los rincones secretos de la Sagrada Família (I): la sacristía de cristal

Los rincones secretos de la Sagrada Família (II): el huerto junto al sepulcro de Jesús

Los rincones secretos de la Sagrada Família (II): el huerto junto al sepulcro de Jesús

El Sant Pau modernista resucita en una expo a Fontilles, la última leprosería de España

¿Es la arquitectura una letra del adn humano y de otras 70 especies?: una expo analiza ese instinto ancestral

¿Es la arquitectura una letra del adn humano y de otras 70 especies?: una expo analiza ese instinto ancestral

Collboni y la Zona Franca unen fuerzas para desatascar, con 120 pisos públicos, el proyecto Ona de Glòries

Collboni y la Zona Franca unen fuerzas para desatascar, con 120 pisos públicos, el proyecto Ona de Glòries

Barcelona guarda en Glòries como un tesoro 250 bloques de las extintas canteras de Montjuïc

Barcelona guarda en Glòries como un tesoro 250 bloques de las extintas canteras de Montjuïc