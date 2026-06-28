Los rincones secretos de la Sagrada Família (III): ¿qué hay debajo del templo?

En 2013 se acreditó que bajo la iglesia de Sant Just i Pastor había una pila bautismal del siglo VI, de las de entonces, en las que el obispo sumergía del todo a los fieles como Juan en el río Jordán. Bajo el anciano pavimento de la Catedral de Barcelona descansan los restos de 45 ilustres personajes de varios siglos de historia de la ciudad. ¿Qué hay bajo el templo más alto de la cristiandad, la Sagrada Família?

Como en otros muchos lugares de culto, una cripta, los primeros muros de la Sagrada Família de cuando Antoni Gaudí no era aún el arquitecto que dirigía las obras. La modificó, es cierto, pero es ese un espacio muy poco gaudiniano o, al menos, muy distinto al sin igual edificio que se alza 172,5 metros de altura en la superficie, el techo de Barcelona. Es la cripta, también, el camposanto en el que descansan los restos de Gaudí, que no llegaron a ser profanados en 1936.

Los sótanos de la Sagrada Família albergan la cripta y también usos prosaicos como el sistema de climatización / MANU MITRU / EPC

No tuvo igual suerte el cuerpo sin vida de Josep Maria Bocabella, el filántropo que tuvo la idea de levantar un templo expiatorio en aquel lugar. Podían haber corrido idéntico mal destino muchas más tumbas si, como se pretendió infructuosamente en 1917, hubiera prosperado la petición que cursó la Sagrada Família para que se permitiera que los grandes mecenas de las obras tuvieran un sepulcro reservado en el interior de esa iglesia, aunque entonces estuviera en obras. Pero la cripta, claro, ocupa solo una porción del subsuelo de la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Umberto Viotto, arquitecto adjunto de la Sagrada Família, en la sala de climatización situada en el sótano / MANU MITRU / EPC

También otras estancias adyacentes que serán visitadas en otros capítulos de esta serie por capítulos. Los verdaderos sótanos de la basílica son espacios mucho más prosaicos. Además de ser el lugar en el que se asientan en las, por lo general, arcillosas tierras de la ciudad (visitar la base de la futura Fachada de la Gloria es toda una experiencia), es también la sala de máquinas del templo, donde se garantiza una correcta climatización del interior de la Sagrada Família para que en invierno no sea una ingrata nevera y, lo que sería aún peor, en verano un infierno.