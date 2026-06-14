Los rincones secretos de la Sagrada Família (I): la sacristía de cristal

Es una estancia casi nunca a la vista de los fieles en cualquier iglesia del mundo, pero no es el caso de la sacristía de la Sagrada Família, acristalada, no accesible, es verdad, pero con toda la intimidad del lugar en el que se guardan los objetos litúrgicos sagrados a la vista de todos. Cosas de Antoni Gaudí. Fue en esa singular sacristía, por ejemplo, donde el pasado 10 de junio, centenario de la muerte del arquitecto, el papa León XIV hizo una breve parada tras la homilia que celebró en la nave principal para cambiarse de ropas y salir al exterior, al acto de bendición de la Torre de Jesús, ese clímax de la jornada que ha dado la vuelta al mundo por su espectacularidad.

Desde el exterior, en la esquina de las calles de Sardenya y Provença, la sacristía, terminada en 2017, es perfectamente distinguible por su cúpula acebollada, que contrasta con la esbeltez de las torres. Por dentro, forma parte del recorrido por el claustro, tras el altar, transitable por los visitantes, que rodean esa estancia, en la que destacan, sobre todo, dos muebles en mitad de la sala. Allí se guardan las hostias, los cálices, las casullas, el agua bendita, los manutergios, palabra poco usada, pero que es la que le corresponde a esos paños de algodón blanco o lino con los que en los sacerdotes se secan las manos durante la liturgia. No son dos armarios cualesquiera. Son un diseño de Gaudí.

El incendio del que fue víctima el templo durante los primeros días de la Guerra Civil destruyó completamente la madera, pero no el forjado de hierro exterior, que, una vez recuperado, sirvió de molde para que los carpinteros hicieran de nuevo el trabajo. Uno de los arquitectos del templo, Alejandro Seoane, casi como un invidente, recorre con la punta de los dedos esos dos muebles y recuerda con indisimulada emoción cómo se volvió a tallar pacientemente la madera para que, como un traje interior, se amoldara a la estructura exterior. Tiene su qué el hecho de que fuera el forjado lo único que sobrevivió en aquel ataque anticlerical, porque Gaudí era el hijo de un calderero. Conocía a la perfección ese material.

Alejandro Seoane sigue uno a uno los pasos necesario para abrir el mueble litúrgico. / MANU MITRU

Y luego destaca Seoane otro detalle que no es posible descubrir a simple vista. Fue aquella generación de arquitectos muy detallistas a la hora de amueblar sus obras, quizá Josep Maria Jujol el que más. Una visita a Can Negre, en Sant Joan Despí, nunca deja indiferente en este aspecto. Y Gaudí, que trenzó una gran complicidad profesional con Jujol, no fue menos en este aspecto. Los muebles de la liturgia, por lo que atesoran en su interior, exigen conocer una serie de secretas maniobras para ser abiertos. Son como gigantes rompecabezas. Fue un acertijo difícil de averiguar.

El lavamanos de la sacristía, una pieza mucho más sagrada de lo que aparenta. / MANU MITRU

Otro detalle de la sacristía que puede pasar inadvertido desde la distancia a la que obligan los cristales es la pequeña fuente de agua en una de las esquinas. Es un sencillo lavamanos para limpiar los objetos de la liturgia tras la misa. Las reglas de la Iglesia fijan que el desagüe de aquella jofaina no vaya al alcantarillado, sino que conduzca al ‘sacrarium’, o sea, directamente a la tierra bajo el templo. Es así en cualquier lugar de culto, pero en la Sagrada Família, a modo de curiosidad, en ese mismo subsuelo húmedo terminan las tormentas eléctricas que capturan los pararrayos de las torres de la basílica.

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La sacristía, al menos su aspecto exterior, tendrá una réplica exacta en la esquina de la calle de Marina con Provença, es decir, justo ahí donde comienza la avenida Gaudí. Actualmente es el acceso a las obras, un solar en el que se descargan materiales, con una máquina de café para los trabajadores y un par de bancos para las pausas en el horario laboral. La sacristía allí prevista es la última de todas las obras previstas en la Sagrada Família, posterior incluso a la Fachada de la Gloria y a la escalinata. Solo cuando esa sacristía esté terminada, no antes de 10, 15 o 20 años, lo estará también el templo.