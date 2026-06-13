¿Es la arquitectura una letra del adn humano y de otras 70 especies?: una expo analiza ese instinto ancestral

Acoge el singularísimo Dipòsit del Rei Martí (calle Bellesguard, 14) hasta el próximo 19 de julio una segunda exposición este año con motivo de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona y muy raro será que otra muestra a lo largo del año la supere en originalidad y capacidad de romper marcos. Tanto es así que el contenido, comisariado por Arturo Frediani y Lara Alcaina, ha sido elegido como una de las siete aportaciones teóricas a debate en el Congreso Mundial de Arquitectura que del 28 de junio al 2 de julio se celebrará en Barcelona. En el modesto espacio que brinda ese depósito de aguas medieval descubierto en la zona alta de la ciudad en 2001, la exposición tira del hilo para encontrar de dónde parte el instinto humano por la arquitectura, un rastro que lleva, como poco, a hace 400.000 años y que nos emparenta, también como poco, con unas 70 especies animales (pulpos, termitas, arañas, perritos de las praderas, bonobos, lémures…), que si bien no celebran sus respectivos congresos de arquitectura, señalan que esa habilidad, la de construir hogares, está escrita en algún lugar del adn.

‘El instinto de la arquitectura: origen y evolución de la arquitectura humana’ es, sin ánimo de destripar algunos de sus secretos, una exposición que al principio del recorrido invita a trepar por una escalera y ver desde arriba como era el hogar de los homínidos que dormían en los árboles y que, al cabo de unos cuantos zigzags lleva a los visitantes a acomodarse en un confortable salón que rinde homenaje a la interiorista Nina Massó, alma de la firma Santa & Cole, literalmente una de las luces más cálidas de la ciudad, fallecida prematuramente en 2023.

Arturo Frediani y Lara Alcaina, en la escalera que permitirá trepar a nuestros primitivos hogares en los árboles. / Marc Asensio Clupes

Son un milhojas los motivos para conocer esta exposición. La primera arquitectura que se muestra nada más entrar no es humana, es la que a lo largo de su carrera como fotógrafo de naturaleza ha cosechado el tantas veces premiado Ingo Ardnt. Son, claro, todas perfectas, pero entre ellas hay una, quizá, más llamativa que las otras. Es un ejemplar de ‘Ptilonorhynchus violaceus’, una de las aves más sorprendentes de Papúa Nueva Guinea. Construye un nido. Muchos pájaros lo hacen, dirán. Los machos de esta especie van más allá. Construyen perfectos tálamos para el placer sexual que decoran con montoncitos de frutos de colores. Seducen a las hembras a través de sus habilidades arquitectónicas. Ellas eligen a su Frank Lloyd Wright particular (por poner un nombre) sin que toda esa obra, esa suerte de Casa de la Cascada, vaya a ser luego el hogar de la pareja. Es solo para impresionar y, por lo que parece, para una primera coyunda.

Varios ejemplos de la maestría de Jordi Sabater Pi para tomar apuntes de la naturaleza. / Marc Asensio Clupes

Si Ardnt es un maestro como fotógrafo de la vida salvaje, Jordi Sabater Pi lo fue como naturalista que tomaba apuntes en mitad de la selva de Guinea Ecuatorial. Más allá del lastre que de por vida le supuso haber traído a Barcelona a Copito de Nieve, Sabater Pi era un paciente observador. Entre sus innumerables aportaciones está (se exhibe una copia) un manual de instrucciones de cómo los chimpancés construyen sus casas arbóreas. Hay una técnica muy meticulosa. Dibujó los pasos como si de un manual de Ikea se tratara, pero hace, he aquí el mérito, hace 70 años.

Hce un par de años, un equipo de arqueólogos descubrió junto a las cataratas Kalambo de Zambia unas estructuras que pusieron patas arriba los cimientos de la arquitectura humana. Era unas maderas fosilizadas, trabajadas con herramientas, y que se concluyó que eran parte de la estructura del hogar. Las fecharon. Tenían 476.000 años de antigüedad. Nosotros, los ‘sapiens’, ni siquiera existíamos. Si aquello era arquitectura, lo era de una familia de ‘Homo heldeibergensis’, una gran sorpresa, sin duda.

A la exposición han llevado Frediani y Alcaina una reproducción a tamaño natural de aquellos fósiles. Son copias, claro, pero son originales otros de los materiales prestados por el Museu de Ciències Naturals de Barcelona para esa primera parte de la exposición, que cierra una aproximación al modo de vida de los hadzabe, una de las últimas etnias del mundo, en este caso de Tanzania, que conservan sus hábitos de cazadoras y recolectoras, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de establecer una residencia.

La arquitectura de un pueblo cazador y recolector, los hadzabe. / Marc Asensio Clupes

Pero, entre las 70 especies mencionadas antes que, poco o mucho, practican la arquitectura, sin duda la humana es la que ha llevado esa disciplina a territorios únicos, capaz de lo peor, dedicar ese conocimiento a la construcción de campos de concentración y a la par de todo lo contrario. La exposición explora en ese último aspecto el terreno de lo emocional. ¿Qué hace que una casa sea acogedora? Igual de interesantes que son las fotos de la naturaleza de Ardnt, lo son también la decena de imágenes de hogares de algunos arquitectos. El salón y biblioteca de Enric Miralles, el fenomenal ‘rascainfiernos’ que Fernando Higueras construyó hacia el interior de la Tierra y que, sin embargo, es de una calidez y luminosidad envidiable, la Casa Ugalde de Coderch…

Lara Alcaina, en el hogareño espacio dedicado a la diseñadora Nina Massó. / Marc Asensio Clupes

El relato de la exposición, sin embargo, no va solo de nombres consagrados. Reivindica también la arquitectura anónima, aquella que Bernard Rudofsky definió en 1964 como vernácula. Fue en 1964 cuando el MoMA de Nueva York albergó una muestra tan imperecedera que el catálogo de la misma se republica una y otra vez, ‘Arquitectura sin arquitectos’, en la que Rudofsky trató de bajar al suelo a sus más endiosados colegas de profesión y reivindicó aportaciones anónimas a este oficio. Para él, aunque sin pedigrí, era mucho más interesante la arquitectura de algunos pueblos de España (vivió en la malagueña Frigiliana), los 32 kilómetros de calles con soportales de Bolonia, los palafitos, el trogloditismo de algunas partes del mundo, la arquitectura acuática… No podía faltar su huella y sus reflexiones en el Dipòsit del Rei Martí.

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Del árbol al sofá. Esa es, a fin de cuentas, la ruta que han comisariado Frediani y Alcaina. El espacio de homenaje a Nina Massó es, por algo difícil de definir, muy barcelonés. Pero no es la última etapa. Los visitantes salen de ese paseo a lo largo de medio millón de años con algunos ejemplos de todo lo contrario a esa arquitectura hogareña, iluminada con lámparas de diseño tan reconocibles en esta ciudad. La monumentalidad, a veces controvertida, es el adiós, y allí no faltan, aunque sin texto, varias fotografías y una maqueta del edificio hoy más de moda, la Sagrada Família. Sobra las palabras.