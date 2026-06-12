Collboni y la Zona Franca unen fuerzas para desatascar, con 120 pisos públicos, el proyecto Ona de Glòries

El Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca han unido fuerzas para desencallar un proyecto de Glòries que, desde hace como poco 25 años, duerme el sueño de los justos. Está prevista desde entonces la construcción de una torre al otro lado de la avenida Diagonal, en el número 254, como una suerte de hermana menor del ‘rascacielos’ de Jean Nouvel. El alcalde Jaume Collboni y el presidente de la Zona Franca, Pere Navarro, han firmado un protocolo que, en el mejor de los casos, permitirá adjudicar el concurso internacional de ideas y, si es posible, iniciar las obras entre finales de 2028 o principios de 2029, para levantar, no una torre, ha subrayado el alcalde, sino varios bloques de viviendas públicas, oficinas y equipamientos en una misma dirección postal.

Este ha sido durante dos décadas un proyecto gafado. Llegó a tener un nombre, Torre Ona, por el aspecto de oleaje que tenía uno de los diseños previstos. Habrá que rebautizarlo, pero, a la espera de que pase por el registro civil se ha prendido la mecha, según Collboni, para que sea por fin una realidad, de ahí la implicación de la Zona Franca, que tiene músculo financiero para hacerlo.

Ha citado a Collboni a un referente en Barcelona si de urbanismo se trata, Ignasi de Solà Morales: “Son los tejidos urbanos los que hacen que un lugar sea un centro”. Glòries es ya, por méritos propios, un nuevo centro de Barcelona, de un uso cotidiano vibrante, y en ese sentido el proyecto de Ona, o como se llame a partir de ahora, no hará más que sumar, que no es poco. En los 35.000 metros cuadrados disponibles (solo por comparar, la Torre Glòries son 50.000) darán cabida a 120 pisos de alquiler público, mientras que los 5.000 destinados a equipamientos permitirán dar techo a una biblioteca, un auditorio y un polideportivo, es decir, más vida.

La Torre Ona, tal y como la imaginó Federico Soriano. / Federico Soriano y Asociados

La participación de la Zona Franca es crucial porque la multiplicidad de proyectos que tiene en marcha el ayuntamiento en la ciudad impide solapar demasiadas inversiones. La inversión prevista es de 90 millones de euros, una cifra importante, que e este caso provendrá de otra administración. Tal y como ha explicado Navarro, en esta ocasión se ha invertido felizmente el modo de encarar una iniciativa como esta. “Primero se ha buscado la financiación y, a partir de ahí, se han fijado las necesidades y el camino para llegar a ellas”. Sobre la implicación de la Zona Franca en un punto tan alejado de la base de operaciones de esa administración, o sea, tan lejos de la desembocadura del Llobregat, Navarro ha subrayado que el retorno que espera la empresa pública que preside es una sustancial mejora en los problemas de la ciudad, con la vivienda a la cabeza. La Zona Franca recuperará parte de esa inversión, por supuesto, pero el calendario de esa fase no preocupa a esta institución, según Navarro.

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La firma del protocolo de colaboración lo ha aprovechado el alcalde Barcelona para anunciar otras novedades en el mismo entorno del parque de las Glòries, como la construcción de una residencia geriátrica de 100 plazas, tras un satisfactorio acuerdo con la Generalitat, y la inversión de un millón de euros en la restauración del edificio de La Farinera del Clot.