Barcelona guarda en Glòries como un tesoro 250 bloques de las extintas canteras de Montjuïc

Ocupan un solar vacío de lo que algún día será la ampliación de la plaza de las Glòries, casi en la esquina de Independència con Consell de Cent. Son, contados sin esmero, unos 250 bloques de piedra que hasta hace un par de siglos eran parte Montjuïc, de cuando aquella montaña era aún la gran cantera con la que se construía Barcelona. Son, también, 250 piezas excepcionales, por su tamaño, cantidad y escasez, un tesoro sin precio, pero tesoro, al fin y al cabo. Almacenadas así, en perfectas filas y por parejas, tienen incluso un aire castrense, y no es extraño, provienen de las antiguas viviendas militares de la calle Wellington, unos edificios que la Universitat Pompeu Fabra adquirió para ampliar sus instalaciones. En los años 70, con guiones de Antonio Gala, Televisión Española emitió una serie documental titulada ‘Si las piedras hablaran’. Pues estas lo hacen.

Montjuïc fue la cantera de la Barcino que fundó Augusto y fue también el yacimiento que permitió poner arquitectónicamente en pie Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, el Palau de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Llotja y hasta una de las escasísimas muestras del románico de la ciudad, Sant Pau del Camp. Son todos edificios nobles, sí, pero de las canteras de Montjuïc se puede decir que casi que alimentaron a decenas de generaciones de barceloneses. Con sus rocas se esculpían las ruedas de molino con las que se obtenía la harina tras la cosecha, de tal calidad que aquellas herramientas se exportaban a Mallorca, Murcia y Génova, por citar tres destinos acreditados.

Los bloques, un perfecto cóctel de cuarzo, feldespato y sílice que incluso se exportaba por el Mediterráneo. / Marc Asensio Clupes

Barcelona se resistió más allá de lo imaginable en jubilar a su montaña de poniente. Con la creación de Eixample, Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch desearon que sus obras gozaran de la calidad de ese cóctel de cuarzo, feldespato y sílice que se cuajó hace 15 millones de años junto a la desembocadura del Llobregat, una combinación perfecta que garantizaba una resistencia formidable a la erosión y una durabilidad envidiable. Esos bloques del solar de Independència (conviene saberlo si, por casualidad o expresamente, se visitan) son primos hermanos del Palau Güell, la Casa Batlló, algunas partes de la Sagrada Família y, cómo no, la Casa Milà, a la que muy adecuadamente se la conoce también como la Pedrera. Por causa del entusiasmo con el que Barcelona abrazó el modernismo y, también, porque la ciudad crecía a ojos vista, llegó a haber hasta 30 canteras activas simultáneamente en Montjuïc. Se moldeó así la montaña de tal modo que, sin preverlo, se dio forma a lo que en el futuro serían el Teatre Grec, la Foixarda, el Jardí Botànic, la piscina del Club Natació Montjuïc y una larga lista de conocidísimos lugares de esa gran zona verde de la ciudad.

El derribo de las antiguas viviendas de Wellington, de donde proceden las piedras. / FERRAN NADEU

La historia particular de esos aproximadamente 250 bloques atesorados ahora por el Ayuntamiento de Barcelona junto a Glòries forma parte de esa biografía de la montaña, ¡y de qué manera! Cuando en 1868 se logró demoler por fin la infame fortaleza militar de la Ciutadella, el entonces llamado Ministerio de la Guerra exigió una compensación, la construcción de un par de cuarteles militares en Barcelona y la edificación de viviendas para los oficiales y sus familias, en la calle de Wellington, por ejemplo. De ahí proceden las piedras ahora rescatadas. Entre 1880 y hasta hace bien poco eran la base de esas fincas. Esos bloques, si hablaran, podrían contar cómo vieron salir en 1936 a los militares que se alzaron contra el gobierno de la Segunda República y podrían recordar cómo la metralla de la aviación italiana dañó algunas de esas piezas durante los bombardeos de Barcelona.

La universidad, lo dicho, crecerá sobre los terrenos de aquellas viviendas castrenses y, como dueña que era, de repente, de ese cuarto de millar de piedras de Montjuïc, decidió donarlas al ayuntamiento. No es infrecuente que los responsables municipales de patrimonio rescaten restos de las canteras de Montjuïc. A veces son adoquines bajo un asfalto en reparación o incluso lápidas abandonadas. Lo insólito es obtener una partida de este tamaño y cantidad, una maravilla a la que, cuando sea necesario, se dará una nueva vida. Ya no se levantan muros con la piedra de Montjuïc, pero talladas con manos profesionales proporcionan pavimentos de excelente calidad en nuevas urbanizaciones del espacio público, probablemente en Montjuïc, vamos, un regreso a casa 150 años después. Y así la historia continúa escribiéndose.