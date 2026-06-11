Estreno audiovisual: seis viajes a los lugares más recónditos de la Sagrada Família

Lo nunca o lo apenas visto de la Sagrada Família de Barcelona. A partir del próximo 14 de junio y hasta el 19 de julio, EL PERIÓDICO ofrecerá seis viajes a espacios recónditos del templo expiatorio de la ciudad, lugares intransitables, incluso con el tíquet de entrada en la mano, pero que merece la pena conocer. Lo secreto, lo oculto, lo escondido, lo confidencial…, ninguno de estos calificativos le viene grande a esos seis recorridos en video en los que los guías serán profesionales de la propia Sagrada Família.

Las etapas previstas serán la sacristía, el subsuelo de la basílica, los coros, la Capella de la Assumpta y, porque esta está aún en obras, el fascinante taller de las maquetas, el centro de documentación, acomodado junto a los mismísimos cimientos del templo y, quizá lo más sorprendente, el huerto, no en el sentido figurado, no un jardín a partir de esculturas, sino un pequeño y recóndito vergel del que solo tienen una panorámica habitual los halcones que anidan en la Torre de San Bartolomé.

Xisco Llabrés, junto a la maqueta de la futura Capella de l'Assumpta. / MANU MITRU

De tan obvio, a veces se olvida, pero la Sagrada Família es la imagen diametralmente opuesta a las iglesias habituales, de aquellas en las que las escenas bíblicas decoran las capillas, rosetones, bóvedas, altares y muros interiores. Antoni Gaudí deseaba que su templo fuera, como se dice a veces, una Biblia de piedra, es decir, que pudiera leerse desde la calle. Cada una de las tres fachadas, de hecho, es un relato, del nacimiento de Jesús, de la crucifixión y de la gloria. Pero en ese propósito de ser exhaustivamente fiel, hay un espacio para el huerto que menciona Juan en su evangelio. “Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto; y en el huerto, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido enterrado nadie. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús”.

La nave principal, vista desde el espacio reservado para los coros masculinos, tras la Fachada del Nacimiento. / MANU MITRU

Es uno de los rincones más ocultos de la Sagrada Família, con el aspecto de una cantera abandonada, en la que las piedras tienen aún las marcas de las imaginarias cuñas, mazas y cinceles con las que fueron trabajadas, y en la que, pasado el tiempo, como sostenía el apóstol Juan, la naturaleza se abrió paso de nuevo, en una metáfora de la resurrección.

Alguno de los viajes propuestos por este diario para los próximos domingos es en parte, eso sí, visitable, como la sacristía tras el altar, pero solo lo es a través de los cristales. Es otra de las rarezas de la Sagrada Família, el hecho de que la sacristía sea un lugar a la vista de los creyentes. Adentrarse en su interior (esa es la virtud del video allí grabado) permite disfrutar de cerca de los muebles que concibió Gaudí para guardar los objetos de la liturgia.

Alejandro Seoane muestra uno de los armarios de la sacristía concebidos por Antoni Gaudí. / MANU MITRU

Es la Sagrada Família el templo cristiano más alto del mundo, gracias a los 172,5 metros de altura de la Torre de Jesús, y otro récord podría sumar si se hubieran seguido al pie de la letra las ideas de Gaudí, que concibió el templo, si así puede decirse por la época que le tocó vivir, como una experiencia acústica inmersiva sin igual. Deseaba el arquitecto de Reus que 1.500 voces corales (de las blancas a las masculinas) inundaran las celebraciones religiosas más señaladas del calendario. Al final, porque las medidas de seguridad de evacuación de grandes recintos así lo exigen hoy en día, los coros no contarán nunca con más de un millar de almas. Incluso así, merece una visita para constatar hasta qué punto la Sagrada Família es, también, un coliseo musical.

Obras en el interior de la futura Capella de l'Assumpta. / MANU MITRU

De la Capella de l’Assumpta hay que recordar, sobre todo, que será la próxima etapa constructiva que se inaugurará, visible desde la calle de Provença, con una cubierta en parte de cerámica azul, que simbolizará el manto de la Virgen, sostenido por cuatro ángeles, pero para comprender mejor la futura evolución de esa construcción nada mejor que adentrarse en el taller de templo, que sigue en el mismo lugar en el que lo dejó Gaudí, aunque ahora con potentes impresoras 3D que facilitan la labor.

El centro de documentación, habilitado junto a los muros exteriores de la cripta original de la Sagrada Família. / MANU MITRU

El archivo documental de la Sagrada Família no es, por supuesto, un recinto abierto al público, tampoco es un espacio litúrgico. Es, a su manera, la memoria de los 144 años de vida de este proyecto arquitectónico, entre otras cosas, un yacimiento extraordinario de fotografías, planos y documentos históricos, pero es también un lugar especial por un detalle que no debería pasar inadvertido. Antes de que Gaudí aceptara el encargo de las obras del templo, el arquitecto diocesano Francesc de Paula del Villar levantó una cripta neogótica que posteriormente fue readaptada. Su pared exterior es hoy, muy simbólicamente, parte del archivo histórico.

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Por último, esa ruta por la Sagrada Família más desconocida será una oportunidad para responder a una pregunta. ¿Qué hay debajo de la basílica? La respuesta, a partir del 14 de junio.