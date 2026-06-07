Barcelona recuerda con una placa el lugar en el que un tranvía atropelló a Gaudí

A las seis de la tarde y en 7 de junio, porque esa fue la hora y el día en que sucedió el fatal accidente, ha sido inaugurada una placa que señala el lugar exacto en el que Antoni Gaudí fue arrollado hace 100 años por un tranvía de la línea 30. Iba camino de la misa vespertina de Sant Felip Neri. Quizá llevaba su ejemplar de ‘La Veu de Catalunya’ en el bolsillo. Si ese era el caso, el periódico, deshojado, voló por los aires. Lo que es seguro es que en un bolsillo cargaba llevaba los evangelios y que parte de la ropa la llevaba sujeta con imperdibles. Los cuatro primeros conductores que le vieron tendido en el suelo no pararon en su auxilio. Lo hizo el quinto. Le llevó a la casa de socorro de la Ronda Sant Pere. Con aquel aspecto, le tomaron por vagabundo. Balbuceó un nombre a las enfermeras. No le entendieron. Antonia Samdi, eso anotaron, como si la barba no delatara suficientemente que era un hombre.

Con retales de sus contemporáneos, de los que le trataron a menudo, es posible imaginar el accidente. Cruzó la Gran Via sin prestar gran atención. Dicen de Gaudí que era de los que creían que carros, coches, bicicletas y cualquier otro medio de transporte sobre ruedas tenían que detenerse al paso de un peatón. Pero un tranvía, claro, son palabras muy mayores. En mitad de la calzada frenó porque venía un convoy, pero al dar un paso atrás no se dio cuenta que venía otro en sentido contrario. Fue ese el que le arrolló. Se sumó así el más famoso arquitecto de la ciudad, entonces y aún ahora, a la larga lista de barceloneses víctimas del tranvía, un medio de transporte que en Sants habían rebautizado como Herodes, por el número de críos que habían terminado bajo sus ruedas, y en el Clot, la Guillotina, porque pasaba tan cerca de las paredes que más de un pasajero, por la imprudencia de asomarse por la ventana, había perdido la cabeza.

Que fuera un tranvía, además, el vehículo que terminó por segarle la vida es una tremenda ironía por una anécdota que apenas se recuerda. Su colaboración con las autoridades eclesiásticas de Palma de Mallorca para que interviniera en la catedral de la capital terminó abruptamente. No gustó su estilo. Hubo en la prensa local hasta recochineo. Le afearon que concibió una ornamentación que fue definida como un tranvía incrustado en mitad de la iglesia. Se lo tomó con humor. “Acaso no son bonitos los tranvías”, dijo. No podía imaginar, claro, su trágico final.

Mapa que muestra la ruta que siguió Antoni Gaudí el día que fue atropellado por un tranvía en Barcelona

La noche más larga

Gaudí era un poco como Kant, un hombre de horarios tan estrictos que a su paso podía saberse que hora era. Aquel 7 de junio de 1926, el mosén custodio de la Sagrada Família, Gil Parés, se extrañó de que a las 22.30 horas Gaudí no hubiera regresado. Comenzó la noche más larga. Fue primero el capellán a casa de Domènec Sugranyes, la mano derecha de Gaudí. Llamó con insistencia. “Don Antón ha desaparecido”, dijo nada más abrirse la puerta.

Comenzó la búsqueda. En la casa de socorro les describieron a aquel viejecito de ojos claros que sujetaba los evangelios entre sus manos, dedujeron que era él, sobre todo por el detalle de los imperdibles, pero ya no estaba allí, lo habían trasladado a un hospital por la gravedad de sus heridas. Erróneamente, les dijeron que estaba en el Clinic. Fue en vano el viaje hasta la calle de Villarroel, pero aclararon por fin que estaba en el Hospital de la Santa Creu.

El carruaje con el féretro de Antoni Gaudí, a su paso por la Rambla. / EPC

Al llegar allí, la primera respuesta que recibieron es que estaban equivocados, si Gaudí estaba entre sus pacientes, por supuesto que lo sabrían. “Lo tienen y no lo saben”, respondieron. Efectivamente, sin que apenas le hubieran prestado atención, estaba en la sala de contusionados. En un pispás le buscaron una habitación de pago. En la que pasó tres días hasta que, el 10 de junio, murió.

Tuvo breves momentos de lucidez, poca, pero suficiente como para pedir los santos sacramentos y, de vez en cuando, musitar: “Jesús, dios mío”. Era una habitación individual. A su izquierda tenía una ventana, sobre la almohada, al lado de su cabeza, un crucifijo. El desfile de autoridades eclesiásticas y políticas fue incesante. Francesc Cambó, por ejemplo. También colegas de oficio, como Josep Puig i Cadafalch. Y, cómo no, periodistas, como uno de ‘La Publicitat’ que quería dejar ya medio escrito el obituario y pedía, además de opiniones, anécdotas sobre Gaudí a los presentes.

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Pasados 100 años, y es raro que nadie hubiera dado antes ese paso, una placa en el suelo recuerda el lugar del accidente. La pidió el pasado mes de noviembre en un pleno del distrito el presidente de CorEixample, Xavier Llobet. El concejal Jordi Vals, sin hacer ruido, recogió el guante. Ahora la ha inaugurado.