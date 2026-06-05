La metamorfosis de la Modelo de cárcel a ágora de equipamientos ciudadana finalizará en 2035 con una inversión de unos 200 millones de euros

No será hasta mediados de 2034, quizá 2035 incluso, que en el mejor de los casos la antigua cárcel Modelo de Barcelona renacerá íntegramente como gran ágora de la Esquerra de l’Eixample, dos manzanas enteras de equipamientos y zona verde. La ciudad tomó posesión de el centro penitenciario una vez vacío en 2017, así que, si se permite la expresión, la condena urbanística habrá sido de 18 años, que no es poco. El Ayuntamiento de Barcelona ha dado a conocer ahora un pormenorizado calendario de todo lo que está previsto que suceda de aquí al 2035 y, lo que siempre se agradece en estos casos, ha proporcionado una batería de imágenes virtuales de la meta final para certificar que la espera merecerá la pena. Ese calendario, de hecho, ha echado a andar esta misma primera semana de junio con la licitación de la primera fase, con el deseo de que en noviembre comiencen las obras.

El teniente de alcalde Jordi Valls y la arquitecta jefe de la ciudad, Maria Buhigas, han explicado cada una de las fases por venir, no sin antes subrayar un importante antecedente que contextualiza la lentitud del proceso. En su día, trasladado el último preso, el recinto de la Modelo se empleó para dar cobijo de forma provisional a dos escuelas, Xirinacs y Entença, y cualquier paso, por ello, quedaba supeditado a que se buscara un nuevo hogar a esos centros educativos. El primero lo tendrá dentro del perímetro de la antigua cárcel, en el espacio que ocupaban lo talleres de la prisión, junto a la calle de Nicaragua. Realojar la Escola Entença ha sido una operación infinitamente más compleja. Forma parte del cubo de Rubik que afecta al nuevo parque de bomberos de la avenida de Sarrià y a la ampliación de las instalaciones del Hospital Clínic. Irá a parar esa otra escuela a calle de Provença, adyacente al Mercat del Ninot.

El aspecto del futuro instituto y escuela Xirinacs, que ocupará el espacio de los antiguos talleres de la cárcel. / A. de B.

Resuelto el puzle, han explicado Buhigas y Valls, se ha podido poner en marcha por fin el calendario de licitaciones y adjudicaciones del proyecto de la Modelo, una operación que se calcula que costará unos 200 millones de euros al final cuando termine.

El primer paso ha consistido en desatascar los tres primeros equipamientos previstos, o sea, el mencionado centro educativo Xirinacs, un pabellón polideportivo el subsuelo del patio que quedaba enmarcado entre la tercera y cuarta galería y una central energética, también subterránea, que será el motor, entre otras cosas, de la climatización de todo el conjunto. Las aproximaciones virtuales a cómo serán, por ejemplo, los dos primeros equipamientos, son la noche y el día entre el tétrico aspecto que tenía la arquitectura de la cárcel y la luminosidad que se pretende ahora.

El proyecto del polideportivo que, aunque subterráneo, gozará de luz natural. / A. de B.

¿Para cuándo? Salvo sorpresas, el objetivo es que los alumnos de la escuela se muden al nuevo edificio para el curso 2028-2029. La misma previsión vale para los alumnos de la Escola Entença, aunque el proceso de ese proyecto siga otro camino.

Durante la Guerra Civil (dicho esto aunque solo sea para amenizar) la primera galería de la Modelo fue el destino de los díscolos anarquistas de la CNT y la FAI, la segunda fue el precario techo de los ‘sospechosos’ del POUM y a la tercera fueron a parar los de derechas, sobre todo, militares condenados por insurrectos. Esas tres galerías serán cara al 2034 pisos dotacionales y alojamientos temporales, es decir, no exactamente el concepto de vivienda pública, sino otro tipo de residencia igualmente necesaria. Ha sido esa parte, desde el punto de visto arquitectónico, un quebradero de cabeza. Se trata de convertir la suma cada dos o tres de las antiguas celdas en viviendas. Encarece el proyecto, avisa Valls, pero se ha decidido mantener en pie esa idea para conservar íntegramente la característica forma panóptica del edifico original.

Imagen virtual del panóptico del edificio, una vez reconvertido. / A. de B.

En lo que antaño fue la cuarta galería (en los años 30, ‘la charcutería’, porque allí se hacinaban los ‘chorizos’) está previsto que perviva el recuerdo. Será un espacio destinado a la memoria, que en si se trata de la Modelo no es poca, porque por aquella prisión, poco o mucho, pasaron todos los colores de la espectrografía política en función de quién gobernaba en cada instante. El cúmulo de historia a rememorar es infinito, muchas de ellas trágicas, otras heroicas e incluso otras algo cómicas, como el hecho de que en una ocasión se fugaron de ella el director y el subdirector de la cárcel antes de que les detuvieran por los trapicheos con los que se llenaban los bolsillos.

El actual acceso a la Modelo, que desde que cerró sus puertas como cárcel ha renacido provisionalmente con una excelente sala de exposiciones y conferencias, será la última de las obras previstas, la que más tarde se culminará, en 2035, tal vez. Es el edificio que da a la calle de Entença, en su día las oficinas de la prisión, que se pretende que sea en el futuro una residencia para mayores o, según cuáles sean las necesidades entonces, una ampliación de los pisos dotacionales.

Noticias relacionadas

Cuando concluya esta nueva etapa de la historia de la Modelo habrán pasado los barceloneses, como poco, dos veces por las urnas. Es mucho tiempo. Sobre esta cuestión, han insistido Valls y Buhigas, no está de más recordar que la plaza de las Glòries ha necesitado 20 años de trámites y obras para llegar a su estado actual, que ni siquiera es el definitivo. Presupuestariamente, ese gran y exitoso parque triplica las cifras de la Modelo, pero son dos casos equivalente en un sentido: de la Modelo se espera que tenga un idéntico impacto en la Esquerra de l’Eixample, que sea, en definitiva, el centro del barrio.