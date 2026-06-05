Cierra una papelería de barrio junto al Mercat de Sant Antoni tras más de 50 años en Barcelona

En la calle Comte d’Urgell 28, a pocos pasos del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, la Llibreria Papereria Urgell ya avisa de que tiene los días contados. Una gran pancarta roja en la fachada lo anuncia: "Liquidación de material de papelería por jubilación".

El local, abierto en 1971, ha sido durante décadas una de esas papelerías y quiosco de toda la vida del Eixample. Pequeña y rebosante de género de todo tipo. Desde libretas y bolígrafos hasta cartulinas, agendas, subrayadores, revistas o diarios. Más de uno ha pasado por allí a última hora a buscar lo necesario para una presentación o entrega en el colegio.

Como buen negocio de proximidad, hay clientes que han comprado allí desde siempre. A algunos aún les guardan el periódico cada mañana. Un tipo de relación que ya es difícil de encontrar en la ciudad.

Papelería Urgell

Con el tiempo, el negocio también se ha intentado adaptar a los cambios, y en sus últimos años ha incorporado el servicio de "punto pack" para empresas de reparto de paquetería.

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Ahora, bajan la persiana por jubilación. Y así otro de esos entrañables establecimientos que han estado presentes la vida cotidiana de numerosos barceloneses. Queda aún por resolver la incógnita de qué negocio abrirá en su lugar.