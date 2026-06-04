La floristería Soriano anuncia su cierre tras 80 años en la avenida Gaudí, harta del turismo y del ayuntamiento

Con 80 años de edad y conocida la menguante esperanza de vida de las tiendas en Barcelona, merece el sello de establecimiento histórico del barrio. La floristería Soriano (avenida Gaudí, 6) levantó por primera vez la persiana en 1946, cuando la Sagrada Família era solo uno más de los edificios medio construir en aquella parte del Eixample, un lugar en el que el presente actual, ese hormiguero de turistas, era inimaginable. Conserva Xavier, el actual heredero de ese negocio familiar, una foto de aquellos tiempos (más abajo la tienen), en la que su abuelo va camino de la tienda. Es la minúscula silueta al lado de una tapia que hoy es, cómo no, la franquicia de una multinacional del pollo frito. La noticia es que, más pronto que tarde, la floristería Soriano cerrará definitivamente. Está en mitad del tramo más tensionado turísticamente de la avenida, el que más evitan los vecinos, sus clientes, pero la gota que ha colmado el vaso, dice Xavier, la ha vertido el Ayuntamiento de Barcelona.

Hay que subrayar primero, antes de ahondar en el conflicto, que es indiscutiblemente una tienda de barrio, protagonista en la sombra de miles de aniversarios familiares en los que se regala un ramo, proveedora de miles también de plantas para el balcón y para el interior de casa, que si se siguen los consejos de Houria, la pareja de Xavier, sobreviven incluso en las manos menos expertas. No hay ni un solo guiño a los turistas. Es cierto que aprovechan el expositor de flores y plantas que hay sobre la acera, frente a la tienda, para enmarcar mejores fotos de la Sagrada Família, pero la caja del negocio nunca ha dependido de los visitantes de un día.

¿Cuál ha sido la gota? Un problema latente desde finales de los años 90. El Ayuntamiento de Barcelona modificó las ordenanzas que regulan el paisaje urbano, un denso libro de instrucciones de la ciudad que regula, por ejemplo, todas y cada una de las características con las que una tienda puede estar cara al público. Pone estrictas limitaciones a la instalación de rótulos en bandera (los hay a patadas), focos (también) y restringe el uso de la fachada de edificio para anunciar el nombre de la tienda, con el criterio de que cada finca, a su manera, es una obra concebida por un arquitecto y que hay que respetar el diseño original. Decir eso en la ciudad de las ‘remuntes’ parece un sarcasmo, pero esa es la tesis.

El abuelo de Xavier Soriano, a la derecha, junto a la tapia, camino de la tienda, en el primer edificio entonces de la avenida. / FAMILIA SORIANO

El problema es que el padre de Xavier hizo una reforma en 1973. Rehizo el escaparate de la tienda. Lo embelleció con una estructura acristalada (algo muy propio de aquellos años 70) que sobresale un palmo de la fachada. No es el único caso de la avenida. Dos travesías más arriba hay una ortopedia, otro referente del barrio, en la misma situación. La norma de los 90 prohibía, por supuesto, ese tipo de estructura, pero durante más de 20 años no hubo conflicto administrativo por ello, como si se hubiera declarado implícitamente un armisticio.

Fue el año pasado cuando esa paz saltó por los aires. Como los alrededores de la Sagrada Família se consideran (y lo son) uno de los espacios de gran afluencia de la ciudad, el ayuntamiento puso en marcha periódicas campañas de control en busca de usos fraudulentos de las licencias concedidas, abusos en la instalación de terrazas, conversión de trastiendas en dormitorios para los empleados…, vamos, todo aquello que comporta la 'cara b' del turismo masivo. A esas campañas se sumó el Institut Municipal de Paissatge Urbà. Desempolvó la norma y comenzó a abrir expedientes a lo largo de toda la avenida. Las tiendas del barrio terminaron por ser las víctimas principales. Una panadería, una farmacia, una bombonería…, fueron varias las tiendas que tuvieron que hacer obras, quizá no muy costosas, pero sí a cuenta de su caja de caudales.

Soriano hizo números y no le salían las cuentas. Pagó, aunque con bonificación por pronto pago, la primera de las multas. Esas notificaciones de la hacienda municipal tienen un redactado intimidatorio. Casi que amenazan con un infierno administrativo si no se resuelve satisfactoriamente el caso. El enfado en la avenida, incluso de los que ya hicieron las obras, aún perdura. De hecho, ahora, como una mancha de aceite, se ha extendido a las calles por debajo de la Sagrada Família.

El escaparate motivo de la sanción, con la Sagrada Família al fondo. / Elisenda Pons

Es en ese contexto y en vísperas de la visita del Papa que Xavier Soriano explica que, cuando obtenga la licencia de obras, desmontará el escaparate y que, libre de ese impedimento, traspasará el negocio. Tiene ofertas. Siempre la ha tenido. La ubicación es casi inmejorable. Más o menos la mitad del centenar de tiendas de la avenida son turísticas. Con su adiós desequilibrará un poco más esa balanza.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento, avisado del próximo deceso de otra tienda histórica, insiste en recordar que Xabier tiene abierta la puerta para solicitar una subvención de hasta 20.000 euros para realizar las obras y, sobre todo, evitar así su marcha. Fuentes municipales reconocen que en su día se abrió un expediente disciplinario, pero que solo se le impuso una sanción inicial de 120 euros, con la posibilidad de pagarla con una reducción de 65%. Admiten esas mismas fuentes que el modelo de carta que se remite a los afectados tiene una redacción de las que quitan el hipo, pero que solo es la habitual para este tipo de comunicaciones. No consta aún en las dependencias del distrito ninguna solicitud de obras por parte de la floristería Soriano. Reconocen que la relación con Xavier no es amigable, pero que, con todo, desean que no se vaya. Que se quede ochenta años más, si es posible.