Las terrazas de la avenida Gaudí permanecerán desancladas del pavimento entre la visita del Papa y el Tour de Francia

Desde primera hora de la mañana del 9 de junio no podrá haber en el tramo inferior de la avenida Gaudí, entre Còrsega y Provença, ni una sola terraza. No celebrará el Papa una misa en la Sagrada Família hasta el atardecer del 10 de junio, o sea, casi 36 horas después. Es el tiempo que el Ayuntamiento de Barcelona considera prudencial para acondicionar esos dos tramos de la avenida y, entre otras cosas, sellar el sinfín de agujeros que durante años han perforado los dueños de los restaurantes y bares para colocar pérgolas y sombrillas. La visita de León XIV será un contratiempo para esos establecimientos, pero el malestar se ha multiplicado exponencialmente cuando, en el último minuto, los responsables municipales les han hecho saber que el 11 de junio no podrán aún recuperar del mismo modo el espacio perdido. Tendrán que aguardar a que se celebre, también en la avenida Gaudí, la etapa barcelonesa del Tour de Francia, el próximo 4 de julio.

La confusión, cada día que pasa, es mayor. Los vecinos comienzan a tener claro que para acceder a sus domicilios, si viven en el radio más inmediato del templo, tendrán que acreditar documentalmente que ese es su hogar. Los dueños de las tiendas de ese mismo perímetro de seguridad no tienen la obligación de cerrar, pero se les aconseja que lo hagan. La sorpresa ha sido ahora, para varios de ellos, que hasta el 4 de julio tendrán que transitar una suerte de provisionalidad para la que no estaban preparados. A través de la asociación de comerciantes que les agrupa han intentado encontrar un proveedor provisional de sombrillas con ruedas, es decir, que no necesiten estar ancladas en el suelo. De momento, esa vía es un callejón sin salida.

Años atrás, esa solución, la de hacer obras privadas en el espacio público, era un anatema normativo. Todos los maceteros, celosías, mesas, sillas y toldos que se instalaban durante el horario comercial en la calle tenían que ser retirados por la noche. Aquel celo municipal no solo saltó por los aires, sino que incluso en ocasiones los dueños de los establecimientos levantaron pequeños muros para delimitar el espacio de sus terrazas. Llegados a 2026, el vaciado total de la avenida Gaudí que exige el ayuntamiento con motivo de la visita del Papa y del Tour no hace más que reabrir, aunque sea tímidamente, cómo el espacio público se emplea para fines privados.

Una de las terrazas afectadas por las restricciones. / A. de Juan

La cuestión, en cualquier caso, es que la noticia que del 9 de junio al 4 de julio se abre un incierto paréntesis comercial no ha caído en una plácida balsa de aceite, sino que ha impacto en un entorno en el que dos polémicas hace meses que tiene los ánimos encendidos.

Por una parte, el Institut Municipal de Paissatge Urbà sigue adelante con su campaña para que el uso de rótulos iluminaciones exteriores de los comercios se ajuste a la norma sin ningún tipo de bulas en los alrededores de la Sagrada Família. Muchas tiendas han tenido que encarar multas y obras para ponerse al día. El enfado viene porque esa misma norma no se aplica apenas en el resto de la ciudad. De hecho, basta alejarse un par de calles para comprobar que todo sigue igual, con tiendas con carteles en bandera, rótulos que sobresalen de la fachada e incluso escaparates que pisan la acera.

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El segundo motivo de enojo es el evidente mal estado de la avenida Gaudí, que mantiene aún el embaldosado de la reforma de la primera mitad de los años 80, maltrecho, salta a la vista, y sin que haya una en el calendario una fecha para adecentar esta avenida, no porque conecte dos monumentos de la ciudad, la Sagrada Família y el Recinto Modernista de Sant Pau, sino porque es el principal espacio de vida vecinal en el barrio.