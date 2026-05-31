El ayuntamiento completa la transformación de Marina frente a la Sagrada Família en una ágora, cuando sea posible, vecinal

Con 10 de margen, vamos, que, sin apurar hasta el último minuto, el Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras que han transformado la calle de Marina, entre Provença y Mallorca, en una suerte gran vestíbulo de la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Família y, también, en un espacio singular en que programar actividades vecinales los fines de semana. El calendario de estas obras estaba cronometrado porque ese tramo de Marina formará parte el próximo 10 de junio del acto de bendición de la Torre de Jesús por parte del papa León XIV. Allí estará parte del público invitado a la ceremonia a través de las parroquias de la ciudad, pero, como explica el ayuntamiento, lo interesante es el después, el uso que se dará esa plataforma única peatonal para que asociaciones como la Coordinadora d’Entitats Sagrada Família dispongan de un espacio mejor acondicionado para sus actividades.

La reforma rompe en Marina la canónica distribución del espacio en las calles del Eixample, es decir, la calzada central de vehículos y los cinco metros de acera a cada lado. Durante los últimos meses se ha ejecutado allí un proyecto que el ayuntamiento guardaba en un cajón desde 1977. Fue uno de los últimos encargos de Nicolau Rubió Tudurí (1891-1981), el padre de algunos de los más entrañables jardines de la ciudad, como el del Palau Reial y el Turó Park. Alumbró la zona verde de la plaza Gaudí, pero quedó pendiente la solución que propuso para ese jardín se engarzara con el acceso a la Sagrada Família a través de la Fachada del Nacimiento. A vista de pájaro (también, en realidad, desde la misma calle) el nuevo pavimento, en curva, para abrazar el templo.

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La reforma ahora ejecutada forma parte del conjunto de 37 actuaciones que el distrito ha puesto en marcha en los alrededores de la Sagrada Família por su condición de espacio ciudadano de gran afluencia. Con un presupuesto de algo más de 15 millones de euros se han completado ya un 80% de las medidas propuestas. Al otro lado de la basílica, por ejemplo, se está finalizando la mejora del riego de la plaza de la Sagrada Família y se ha buscado allí un nuevo acomodo a los puntos de venta no sedentarios, que han pasado, además, de 11 a 7.