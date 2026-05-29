Una foto de la desconocida lápida original de Gaudí aparece en Bélgica por 10 euros

Bajará el papa León XIV el próximo 10 de junio a la cripta de la Sagrada Família para, en un acto íntimo, conocer el sepulcro del que quizá sea uno de los próximos beatos de la Iglesia católica, Anton Gaudí. Ahí están, efectivamente, sus restos mortales, no cabe duda, nada que ver con los huesos de tantos y tantos santos que se veneran en varios templos. De Juan el Bautista, ahí es nada, se conservan cuatro dos cráneos, uno de ellos cuando era niño. Lo dicho, no es el caso de Gaudí, pero la lápida ante la que tendrá el Papa unos minutos de recogimiento espiritual no es la original, porque la esculpida en 1926 fue destrozada en 1936. ¿Cómo era? En el lugar más insospechado acaba de aparecer una fotografía de aquella sepultura antes de su destrucción. El mérito de es, si se permite la expresión, de dos mayúsculos ‘sagradafamiliólogos’, Jesús Serdio y Julià Bretos, este último autor de un póker de novelas sobre Gaudí y su obra que, sin pretender hacer aquí ‘spoilers’, reescriben la historia oficial del templo expiatorio con datos inéditos o, como mínimo, expresamente eclipsados.

La pista la encontró Serdio, que en esta historia prefiere quedar en un segundo plano. Vio que en la web belga de eBay se vendía un ejemplar de ‘Le Soir Illustré’ fechado en 1935. La revista contenía un reportaje a doble página bajo el título ‘Barcelona et sa cathédrale nationale’, nada en principio muy llamativo por su contenido. Firmando con iniciales, D.C.M., el autor describía primero Barcelona, “esta es una ciudad extraña e inolvidable, una ciudad de contrastes violentos, donde la vida transcurre a un ritmo más acelerado que en cualquier otra ciudad de la península ibérica. En la Rambla y hasta la plaza Catalunya, elegantes paseantes llenan los innumerables cafés con una multitud ociosa, curiosa y charlatana, acosada por los limpiabotas, las vendedoras de flores y los ambulantes de baratijas, mientras que al llegar a la bonita plaza de la Constitución por Fernando VII, una de las calles más animadas de la ciudad, el visitante se ve tentado por todos los encantos de los puestos atractivamente expuestos”, pero el propósito del artículo era la duda sobre el futuro de la inacabada Sagrada Familia nueve años después de la muerte de Gaudí.

Julià Bretos, con una de sus novelas más reveladoras sobre la Sagrada Família, y, al fondo, el templo. / A. de Juan

“Su culminación llevará más de una vida; requerirá años, quizás siglos. ¿Podrá la apasionada voluntad de Gaudí mantener viva la ferviente devoción popular durante tanto tiempo? Nos inclinamos a pensar que sí. Por extraordinaria que parezca esta construcción, es probable que se continúe según los deseos de su fundador. Porque en este pueblo, el sentimiento patriótico se lleva al extremo y, en esta empresa, se une a la profunda devoción de la humanidad”. Eso escribió aquella firma de la revista, que ilustraba las dos páginas con ocho fotografías. En la última de ellas, tres fieles rezaban ante la tumba de Gaudí, como si ya fuera un santo en ciernes. Una de esas tres personas, una mujer, lo hacía con las rodillas directamente sobre la lápida, pero no impide en absoluto ver el diseño original de la pieza.

La segunda página del reportaje publicado en 1935 en la revista belga. / LE SOIR ILLUSTRÉ

De la lápida original había solo hasta ahora, explica Bretos, un dibujo a mano que realizó Josep Bargallo, encargado de la instalación eléctrica de la cripta a finales de 1939, terminada la Guerra Cilvil, y que la vio justo antes de que fuera abierta para comprobar que los restos del arquitecto seguían ahí dentro y no habían sido profanados en 1936. El dibujo no podía ser menos fiel a la realidad. La fotografía de ‘Le Soir Illustré’ ha puesto las cosas en su sitio, y, además, por solo 10 euros. Es lo que pagó Serdio.

Josep Maria Turull Garriga, rector de la Basílica de la Sagrada Familia, junto a la tumba de Antoni Gaudí. / FERRAN NADEU

Para la ocasión, la presencia de Bretos es fundamental. Poseedor de un archivo de material sobre Gaudí y su obra que quita el hipo, este investigador y divulgador saca un ejemplar de ‘Gaudí i la Sagrada Família comentada per ell mateix’, un pormenorizado relato del arquitecto Cèsar Martinell, que le conoció en vida, y que es una de las fuentes más precisa para conocer qué sucedió con la lápida original. Lo relata en el capítulo decimoquinto, ‘La tomba, profanada?’. En julio de 1936, cuenta, aunque la cripta fue saqueada, la sepultura de Gaudí fue respetada. Al cabo de unos meses corrió de boca en boca que el templo era usado por los sublevados como una suerte de piso franco. Los reflejos del ‘trencadís’ de las torres fueron confundidos con señales luminosas en clave y la Generalitat envió a varios agentes a investigar el caso y, sobre todo, a averiguar si era cierto ese rumor de que ahí se escondía armas. Fueron aquellos agentes los que abrieron la tumba de Gaudí en busca de fusiles y explosivos, aunque cuando descubrieron intacto el féretro, no fueron más allá.

Ese rincón de la cripta, el de la sepultura, fue recubierto con escombros y no fue hasta diciembre de 1939 que se procedió a certificar que, pese a los destrozos, el cuerpo de Gaudí no había sido profanado, Martinell era uno de los presentes.

Así describió la escena: “Abierta la tumba, se puede ver el féretro a poca profundidad. El albañil quita la tapa de madera y aparece una segunda tapa de vidrio que permite ver vagamente el cadáver. El albañil frota el cristal con un trapo y lo ilumina con una luz eléctrica que cuelga de un cordón. Al mover la lámpara, algunas partes opacas del cristal proyectan sobre la cara del cadáver sombras que se mueven. Por un momento, parecen larvas en movimiento. Más adaptados los ojos al medio oscuro de dentro del féretro, volvemos a ver la estructura craneal de Gaudí, la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta. Se adivinan las mismas facciones y, vagamente, la barba, que aparece piliforme en la profundidad, entre la mandíbula inferior y el hábito negro que viste. Recuerdo que fue enterrado con rosarios en las manos y buscamos ese detalle, que nos cuesta descubrir. Las manos, que tenía cogidas, se le separaron. La derecha ha resbalado por el lado. Por fin vemos los rosarios, cogidos en la mano izquierda, confundidos entre la negrura del hábito”.

Noticias relacionadas

Es este un texto conocido, quizá no habitualmente rememorado, pero, como subraya Bretos, más que oportuno a la vista de ese feliz hallazgo de la fotografía.