La Modelo revive en una expo las cuatro jornadas de mayo de 1976 en las que cristalizó el feminismo en Barcelona

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó 1975 el Año Internacional de la Mujer y en España, en uno de esos absurdos que hoy parece regresar, el franquismo puso al frente de esa efeméride a Pilar Primo de Rivera y a la plana mayor de la Sección Femenina. Aquello, por ridículo y exasperante, fue en última instancia la chispa que prendió la llama de las Jornades Catalanes de la Dona que los últimos cuatro días de mayo de 1976, hace ahora 50 años, se celebró en el paraninfo de la Universitat de Barcelona. Fueron cuatro días de debates de gran calado en los que movimiento feminista no dejó ninguna gran cuestión en el tintero y de los que, por el contexto, medio año solo después de la muerte de Franco, puede asegurarse que fueron revolucionarios. Comisariada por Carmen Domingo, acaba de inaugurarse en una de las salas de la antigua cárcel Modelo una exposición que rememora aquella bocanada de ganas de libertad que se vivió entonces en un paraninfo lleno a rebosar. Participaron unas 4.000 mujeres de un amplísimo espectro ideológico. El último día, las asistentes salieron a calle e improvisaron una manifestación que, cómo no, fue disuelta sin contemplaciones por la policía.

La exposición es, a su manera, el complemento perfecto de otra muestra en curso en las galerías interiores de la Modelo desde el pasado febrero. Allí, en ‘I després de Franco’, se relata cómo fueron los criminales estertores del franquismo, así que a la salida, nada mejor que prestar atención a lo que fueron las Jornades Catalanes de la Dona, poque fueron uno de tantos ‘después’ que estaban por llegar.

Una réplica de la mesa presidencial del paraninfo durante las Jornades Catalanes de la Dona. / JORDI COTRINA

Eran decenas los frentes por pelear, explica Domingo. Se reclamó el fin de la discriminación laboral, que no era solo un capricho de los empresarios, sino que emanaba directamente de las leyes vigentes. Se exigía una ley del divorcio, derechos para las madres solteras, que la patria potestad de los hijos no recayera exclusivamente en los hombres, que se revisaran los manuales que en la escuela estudiaban los niños, pues no hacían más que perpetuar la inferioridad de la mujer. Han pasado 50 años, mucho o poco según el punto de vista de cada cual, pero hasta finales de los años 70 las mujeres recibían un trato equiparable al de un menor de edad, para abrir una cuenta corriente en el banco, por ejemplo.

En realidad, tal y como ha explicado en la inauguración de la exposición la concejala Raquel Gil, aquellas jornadas no inventaban nada, reivindicaban en muchos aspectos regresar, como mínimo, a los años de la Segunda República, cuando hasta el derecho al aborto llegó a estar legislado.

“La mujer debe rehusar precisamente el papel de la mujer pasiva, sufrida, dolorosa, desnuda de todo valor civilizado, dependiente, miserable, ignorante y, en definitiva, marginada”. Son palabras de Maria Aurèlia Capmany en aquel 1976. Ella presidió varias de las sesiones en el paraninfo. Es uno de los aciertos de la expo, poner voz a lo que se afirmaba entonces en un clima político aún muy incierto.

Una visitante de la expo, frente a uno de los paneles. / JORDI COTRINA

Es una exposición para leer y prestar atención a los detalles. En una de las vitrinas está abierto un ejemplar de la revista ‘Vindicación Femenina’ de 1977 en el que pasa a sus lectoras un cuestionario para conocer estadísticamente su sexualidad. No sobra recordar que en este 1976 se celebran también los 50 años de la publicación en Estados Unidos del Informe Hite sobre la sexualidad femenina, al que el llamarlo terremoto editorial es quedarse corto. Aquel informe, publicado como libro, no llegó a España hasta principios de los 80, así que aquel número de ‘Vindicación Femenina’ era, desde luego, pionero.

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¿Fueron influyentes aquellas jornadas de mayo de 1976? Sin duda. ¿Suficientemente? No. La expo, que, por cierto, permanecerá abierta hasta el 26 de julio, repasa también los logros, pero algunos hábitos parecían indelebles. No está de más recordar, no sea que caiga en el olvido, que cuando en 1989 se creó el Institut Català de la Dona a muy pocos les extrañó, qué raro, que lo presidiera un hombre, Jordi Pujol.