La Agencia Tributaria embarga al fondo inversor NAD los alquileres que cobra en la Casa Papallona

Dos vecinas de la ‘Casa Papallona’, el edificio que un fondo inversor pretende convertir íntegramente en un bloque de habitaciones de alquiler, han recibido una carta de la Agencia Tributaria para que, de forma inmediata pasen a abonar a esta administración las mensualidades de su alquiler. La empresa New Amsterdam Developers (NAD) tiene una deuda acumulada con Hacienda de 223.886 euros y por ello ha iniciado un proceso de embargo que, en este caso, pasa por ejecutar un baipás de sus posibles ingresos.

La Casa Fajol, más conocida en la ciudad como la ‘Casa Papallona’ por la mariposa gigante que la corona, se ha convertido de un tiempo a esta parte en la primera línea de batalla contra la gentrificación desde que el conflicto de la Casa Orsola se resolvió cuando el Ayuntamiento de Barcelona compró el edificio. Aquí, en el número 20 de la calle Llança, la situación a día de hoy es la siguiente. Solo en siete de las 14 viviendas de la finca quedan vecinos residentes, pero de esa cifra solo dos tienen el contrato de alquiler aún vigente. Son esas dos vecinas las que han recibido la carta de Hacienda. En los otros siete apartamentos, NAD, tras expulsar a los residentes, ha conseguido terminar en algunos casos las obras de conversión del piso en un conjunto de habitaciones. En otros casos, las obras están paradas o ni siquiera han comenzado. En cualquier caso, en ninguno de esos apartamentos reciclados en ‘colivings’ ha comenzado a vivir nadie. La lucha que en todos los frentes llevan a cabo los vecinos de la finca con el apoyo del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya lo ha impedido.

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Una de esas dos vecinas es Anna Olesti. En estos tiempos que corren, cuando recibió la carta de la Agencia Tributaria tuvo la precaución de comprobar que no se trataba de un engaño. No lo era. “Tiene que ingresar las cantidades pendientes de pago que deba al deudor New Amsterdam Developers SL. En caso de que vaya a tener que pagarle más cantidades en el futuro, también tendrá que ingresarlas a su vencimiento. En ambos supuestos, se le facilita carta de pago”. Con esa respuesta, la Agencia Tributaria blinda a las dos vecinas ante cualquier acción que NAD pueda emprender en un juzgado por impago del alquiler. Desde el punto de vista de Olesti, ese episodio se suma a la batería de infracciones que hasta ahora ha realizado el fondo inversor e inclina la balanza para que este conflicto termine por inclinarse a favor de los intereses de los vecinos del barrio.