El Ateneu Universitari Sant Pacià ahonda con tres nuevos libros en la biografía de Gaudí como creyente

A menos de un mes de que se conmemore el centenario de su muerte y en el claustro de la Mercè de la Sagrada Família, el Ateneu Universitari Sant Pacià ha presentado al alimón tres biografías sobre Antoni Gaudí, no sobre su ya estudiadísima trayectoria como arquitecto, sino como hombre de fe creciente a lo largo de su vida, balbuceante de joven, pero profunda cuando, en la última etapa de su vida, se dedicó exclusivamente a la construcción del gran templo expiatorio de la ciudad. Son tres libros, según se mire, que serán de obligada consulta en el caso de que prospere el proceso de beatificación, no porque en ellos se acrediten sus supuestos milagros, sino porque ahondan con una exhaustividad sin precedentes en la su trayectoria vital.

De los tres, quizá ‘Antoni Gaudí i Cornet, fonts històriques documentals’, sea el que mejor ejemplifique esa labor. Es un trabajo del padre Josep Maria Blanquet que recopila hasta 753 documentos que dibujan un retrato en ala definición de Gaudí, desde su árbol genealógico, con referencias al primer antepasado afincado en Riudoms, en 1614, hasta su muerte el 10 de junio de 1926. Están ahí las únicas 24 cartas manuscritas conocidas del arquitecto, siete que recibió a su nombre y, por ejemplo, las transcripciones que en su día hizo el secretario de la Junta del Templo, Joan Martí Matlleu, que como era un experto taquígrafo tomaba notas cuando Gaudí pensaba en voz alta y después las pasaba a limpio. Entre esos escritos, por ejemplo, figura el intercambio epistolar que mantuvo con un franciscano de Chile, Angélico Aranda, que pretendía encargarle al arquitecto la construcción de una capilla dedicada a la virgen en Rancagua. Gaudí rechazó amablemente la oferta porque no tenía ya más meta que la Sagrada Família, pero en un pronto decidió enviarle a Aranda los planos de la capilla, también dedicada a la virgen, que proyecto para el templo (actualmente en construcción, junto a la calle de Provença) para que los empleara libremente.

Joan Torra, rector del Ateneu Sant Pacià, Mònica Santín y Tate Cabré, presentadoras de los libros, y a la derecha, los autores, Armand Puig y Josep Maria Blanquet. / SF

Es este libro del padre Blanquet (por cierto, impulsor, entre otros, del proceso de beatificación) un medio excepcional para recordar incluso momentos que no deberían caer en el olvido, como aquella ocasión en la que el nuncio Francesco Ragonesi visitó Barcelona, conoció a Gaudí, visitó su obra y le dijo: “Es usted el Dante de la arquitectura”.

Los otros dos libros son dos aproximaciones a Gaudí realizadas por el también sacerdote Armand Puig. En ‘Estudis teològics de la basílica de la Sagrada Família’ analiza, desde la perspectiva de la espiritualidad este templo, definido a menudo como una Biblia de piedra, con siete capítulos dedicados a cada una de las tres fachadas, a las naves, a las torres, a las sacristías, al claustro y al entorno de la iglesia. Según Puig, la intención inicial de Gaudí era perfeccionar el gótico religioso y terminó por llevar a cabo “una síntesis única del arte de todos los tiempos”. En su opinión, Gaudí, a través de los medios que le proporcionaba su oficio, se anticipó medio siglo al Concilio Vaticano II.

El cardenal Francesco Ragonesi, junto a Antoni Gaudí, durante su visita a la Sagrada Família. / Archivo

Entre 2016 y 2023, el padre Puig pronunció una batería de conferencias en las llamadas semanas bíblicas que han sido incorporadas también al libro, junto a imágenes procedentes del rico fondo documental de la propia Sagrada Família.

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Por último, y también de Puig, ha sido presentado ‘Antoni Gaudí i Cornet’, una biografia espiritual i històrica’, una obra que recapitula la trayectoria del personaje como creyente, que si bien tuvo unas profundas raíces en su etapa final, fue dubitativa en su juventud. De Gaudí se cuenta la anécdota, imposible de certificar, que siguió la corriente de los tiempos que le tocó vivir y en plena efervescencia anticlerical en Barcelona se sumaba a los manifestantes que tachaban de borregos a los fieles que salían de celebraciones religiosas.