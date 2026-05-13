Por carta certificada
La plataforma en defensa de la antigua Unión Cooperatista de la calle Urgell pide audiencia al Papa
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El Periódico
La plataforma que desde hace años reclama al Arzobispado de Barcelona que recupere la antigua función del edificio de la Unión Cooperatista de Barcelona (Urgell, 176) ha enviado una carta certificada al Papa león XIV en la que solicita una audiencia durante su visita a España para que medie a su favor. El edificio lleva cinco años en desuso y el arzobispado, hasta ahora, ha hecho oídos sordos a esta reivindicación, entre otras razones porque tiempo atrás sopesó que fuera derribado para que el Hospital Clínic levantara en ese solar un centro de innovación tecnológica.
La finca es una fachada perfectamente reconocible de la calle Urgell, entre Provença y Mallorca. Fundada en 1927, fue la sede, a partir de 1927, de una de las cooperativas de consumo más versátiles de la ciudad, con más de 2.000 familias asociadas. Durante años fue, pues, la gran despensa del barrio, en la que los asociados podían adquirir productos a precio de coste. Era, además de un gran colmado, un centro de vida social. En su interior, por ejemplo, había (sigue ahí, aunque desvencijado) un gran auditorio en el que, por sus dimensiones y público, llegaron a celebrar actos políticos Lluís Companys y Federica Montseny.
En 1960 adquirió el edificio la Iglesia y durante un tiempo su uso fue el de parroquia. La plataforma que ha pedido audiencia al Papa no desea solo conservar la memoria de aquel lugar (una placa realiza esa función junto a la puerta de entrada), sino que considera que ese espacio podría renacer para actividades sociales y vecinales.
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