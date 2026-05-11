La ONCE celebra el auge de la tiflotecnología, las herramientas cotidianas que les permiten 'ver'

Los ciegos ven. De forma distinta, pero ven. El grupo social ONCE ha organizado una sesión para mostrar a los videntes (no a los adivinos, quirománticos y augures, sino a cualquiera sin problemas de visión) cómo la tecnología, la más reciente, sobre todo la que viene de la mano de la Inteligencia Artificial, les está facilitado cada vez más la vida, para elegir la ropa, para encontrar esa moneda que se ha caído al suelo, para saber distinguir el contenedor gris del marrón cuando bajan la basura, para leer los ‘whatsapps’, incluso los emoticones (“montoncito de excremento sonriente”, dice la voz). Todo eso es la tiflotecnología, una palabra rara para los no profanos, pero que en el universo de la ONCE es sobradamente conocida. Son tiflotecnología las gafas de Meta, el VocieOver de los teléfonos, el terminal multitareas de los vendedores de cupones y, por supuesto, la sorprendente aplicación BeMyEyes, de la que Enric Jardí, presidente en Catalunya de la ONCE, quizá es el mayor fan del mundo. En algunos casos, como el de las gafas, no son herramientas concebidas específicamente para ciegos, cierto, pero estos saben sacarles tanto provecho que, hay que reconocerlo, resulta interesante escuchar sus consejos.

Enric Botí utiliza BeMyEyes para que le describa su propio despacho. / MANU MITRU

En Sepúlveda, 1, lo dicho, la ONCE ha organizado uno de sus habituales retos. En esta ocasión no consistía la prueba en comer con los ojos vendados o leer una simple línea de braille con los dedos, sino que esta vez el desafío era, por ejemplo, usar con un antifaz una de esas gafas inteligentes. Marisol Bilbao, ciega y tan autónoma que vive sola, las usa de forma cotidiana. En su caso, claro, sin antifaz opaco. Viste para la ocasión un suéter de varios colores. Lo sabe. Frente al ropero de casa, la IA se lo describió. Cuando se prepara café con leche en la cocina de casa jamás pone caldo de pollo en lugar de leche. Los ‘tetrabricks’ son idénticos al tacto. Las gafas se los describen. Tiempo atrás visitó el Museo Dalí, en Figueres. A través de los auriculares que incorpora ese dispositivo no solo obtuvo una descripción detallada de cada cuadro, sino que, ya puestos, hasta pudo pedir una descripción profesional de la obra como si la narrara un historiador del arte.

Tal vez no habría que contarlo aquí y ahora, porque mayo es mes de exámenes en los institutos y en las universidades, pero una de las prestaciones más desconocidas de esta herramienta de tiflotecnología es que a través de la cámara que incorporan y a través de una videollamada alguien puede ver desde la distancia lo que el usuario de las gafas tiene ante sí. Pone Bilbao un ejemplo real, de una persona ciega que se extravió y que gracias a esa ayuda regresó al camino correcto.

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Vanesa Ruiz, instructora de tecnología de la ONCE, eplea un teclado Braille para leer EL PERIÓDICO. / MANU MITRU

No sustituyen el bastón, el braille y tampoco al perro guía, subraya Botí, pero hace más segura, sin duda, la movilidad y son una puerta de acceso a la información como nunca antes habían experimentado. En los autobuses o el metro de la ciudad no es extraño poder ver a un oriental, un chino residente en Barcelona, por ejemplo, escribir en el teclado de un teléfono móvil. La mecánica que permite que un teclado qwerty genere ideogramas es realmente fascinante. El modo en que un ciego escribe ‘whasatpps’ lo supera, entre otras razones porque lo hacen con la pantalla en negro. Más de una vez alguien de al lado, equivocadamente, se lo ha hecho notar. Lo de BeMyEyes, que Botí tiene siempre a mano, es otra dimensión. Describe con gran precisión todo cuanto ve la cámara del teléfono, hasta hace bien poco, de forma fija, pero la última generación permite ya que sea además en movimiento.