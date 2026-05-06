La Sagrada Família recapitula sin aristas sus 144 años de historia en el Palau Robert

Ha abierto sus puertas el Palau Robert (paseo de Gràcia, 107) para que la Sagrada Família recapitule sus 144 años de historia, una cifra que no es en absoluto redonda, pero este 2026 se conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la basílica ha decido recapitular cómo aquello que inicialmente iba a ser un anodino templo impulsado por los devotos locales de la figura de San José ha terminado por ser la seña de identidad más internacional de toda la ciudad. La exposición ‘La Sagrada Família y Barcelona, 144 año de camino compartido’ acaba de ser inaugurada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y permanecerá abierta hasta el próximo 26 de julio. Es una muestra sin aristas, que orilla absolutamente todas y cada una de las controversias que a lo largo de ese siglo y medio ha habido sobre la conveniencia o no de terminar la obra de Gaudí y de qué manera hacerlo, pero es una visita muy recomendable, aunque solo fuera porque, cómo no, los responsables de la basílica han sacado lo mejor de sus fondos documentales históricos, con fotografías que nunca dejan de sorprender.

Dio a conocer recientemente la Sagrada Família cuáles fueron las procedencias de sus visitantes durante el ejercicio de 2025. Encabezaron la lista los fieles (o simplemente, turistas) de Estados Unidos. Por detrás iban los de pasaporte español, pero no es ningún gran secreto que en ese grupo (un 10,8% del total), los propios barceloneses suelen ser pocos, como si los residentes de la ciudad miraran aun por encima del hombro este proyecto o aguardaran a un mejor momento para visitarlo. La exposición del Palau Robert es, en ese sentido, una alfombra a través de la que aproximarse al templo, porque lo incuestionable es que es historia de la ciudad.

Del hipódromo a la iglesia

La primera idea de levantar una iglesia en el parte del solar que el plano del Eixample reservaba para un hipódromo surgió en 1874, pero no fue hasta 1882 que se colocó simbólicamente la primera piedra. El diseño original era de Francisco de Paula del Villar, que muy pronto se descabalgó de la iniciativa, por diversas desavenencias, y pasó a manos de un entonces aún bastante joven Gaudí.

La Sagrada Família, según el proyecto inicial de Francisco de Paula del Villar. / SF

Cada etapa del templo la documenta fotográficamente muy bien la exposición, incluso con una sobrecogedora escena del incendio anticlerical que en 1936 destruyó, sobre todo, el taller de las maquetas del proyecto. La conmoción que causó la muerte de Gaudí, el impacto que supuso, en 1930, ver terminadas las primeras cuatro torres, las de la Fachada del Nacimiento. Las campañas de recogidas de donativos, huchas en mano, por parte de los escolares de la ciudad.

Los silencios

El viaje es exhaustivo, pero no completo. No se mencionan las protestas intelectuales que en 1965 se organizaron para que dejara el templo tal cual, inacabado. Tampoco las posteriores, de 1990, de contrarios a la chocante estética que Josep Maria Subirachs estaba dando a las esculturas de la Fachada de Pasión. Ni siquiera se repara en esa mención que George Orwell hizo en ‘Homenaje a Catalunya’, en la que dijo no comprender por qué los anarquistas respetaron ese templo en todas y cada una de sus erupciones anticlericales.

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Esos silencios son, según se mire, extraños, porque esa suerte de vía dolorosa que ha transitado el templo durante esos 144 años están a un mes de culminar de un modo inimaginado no hace tanto. En junio acogerá Barcelona el Congreso Mundial de Arquitectos y el comité internacional que organiza esa cita ha acordado por unanimidad que uno de los actos más solemnes se celebre en la nave principal de la Sagrada Família, lo que viene a ser una consagración definitiva por parte de este gremio al modo que en el patronato que impulsa las obras ha proseguido la obra de Gaudí.