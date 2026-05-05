Los vecinos responden con una tormenta de ideas ante la futura reforma de Joan MIró

Ni una sola silla vacía en el comedor de la Escola Joan Miró porque lo que había convocado el Ayuntamiento de Barcelona era lo que, al menos antes, en las empresas, se llamaba una tormenta de ideas. El tema a debate era cómo refundar el parque de Joan Miró cuando finalicen las obras de la línea L8 de Ferrocarrils de la Generalitat y cuando el Ayuntamiento de Barcelona, no antes de 2031, traslade el cuartel de los bomberos de la calle de Aragó a la avenida de Sarrià. El propósito del equipo de gobierno es despedir el actual mandato, en 2027, con un proyecto ejecutivo sobre la mesa que responda, en la medida a lo posible, a los deseos de los vecinos. El ‘overbooking’ en la sala fue la prueba del nueve de que esta es una cuestión capital en la Esquerra de l’Eixample, tanto que el ayuntamiento sostiene ya que no habrá que esperar a que terminen las obras de Ferrocarrils y se muden los bomberos para comenzar a ejecutar, por fases, esta profunda reforma.

Hasta 30 usos distintos han censado recientemente los técnicos municipales en Joan Miró, nada extraño, pues ocupa el equivalente a cuatro manzanas del Eixample. La pista de fútbol sala o deportes equivalentes (es solo un ejemplo) es una de esas actividades, pero, he aquí lo contradictorio, está justo encima de una de las parcelas aptas para plantar árboles. Tendría más sentido en otro punto, uno de tantos en los que el subsuelo, por la presencia de un depósito pluvial o de la Guardia Urbana, no es posible reverdecer más la zona.

Las obras de la futura L8 de Ferrocarrils que ocupan hoy parte del parque de Joan Miró. / Territori

El parque se fundó hace ya más de 40 años sobre los terrenos del antiguo matadero central de la ciudad, que cerró sus puertas en 1979, y que inicialmente iba a dar pie a la construcción de promociones inmobiliarias, pero que gracias a la presión vecinal la historia cambió de rumbo. El primer alcalde democrático desde 1939, Narcís Serra, recogió aquel guante y aceptó que Joan Miró fuera el ejemplo de la nueva Barcelona por venir. Fue un primer ensayo y algunos errores, fruto de la inexperiencia, se han pagado durante 40 años, como el plantado excesivo de palmeras, una especie que no se distingue precisamente por la sombra que proporciona.

Divididos en tres mesas de trabajo, los vecinos han debatido sobre tres cuestiones: cuán verde tiene que ser el nuevo parque, qué actividades se impulsarán y cómo tiene que ser la movilidad. Sobre esta última cuestión, las líneas maestras en las que hasta ahora ha trabajado el equipo que ha ganado la redacción del anteproyecto, el estudio AR47, defiende que el parque debería conectar de una manera natural, a lado y lado, los dos tramos de las calles de Consell de Cent y Llança.

El solar del matadero, en el interregno de 1979 a 1983. / AAVV

En la lluvia de ideas ha emergido, cómo no, el caso de Glòries, hasta nueva orden, un incuestionable éxito. Basta con visitar esa gran plaza cualquier día de la semana y comparar su vida con la del Parc Central de Poblenou, una obra nada menos que de Jean Nouvel, que apenas tiene 20 años de vida, y que languidece, no en vegetación, que es espectacular, pero si en uso. Pero han salido también ejemplos más cercanos que se han considerado interesantes para tener en cuenta, como el jardín comunitario del Espai Nur, de la esquina de Calàbria con Consell de Cent, y los huertos urbanos del Espai Germanetes.

Ha sido debatido todo lo previsible (¿seguirá siendo un parque cerrado de noche? ¿la zona de perros, de qué tamaño? ¿el espacio de juego infantil, será como mínimo como las de última generación en la ciudad?...) e incluso, ya puestos, se han sugerido ideas atrevidas, como mover de sitio la escultura que por su autor da nombre al parque.

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Antes de la reunión, el Ayuntamiento de Barcelona celebró una decena de profundas entrevistas con voces representativas del barrio, como las escuelas de la zona, que por la tarde le dan un especial uso al parque. Con esa información y con la ahora recogida en la sesión participativa, el equipo de AR47 esbozará una primera propuesta que en verano será presentada a los vecinos.