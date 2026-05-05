La mariposa de la Casa Fajol presenta grietas tras meses de obras para convertir los pisos en habitaciones alquiler

La mariposa gigante que corona la Casa Fajol, en el número 20 de la calle Llançà, ha comenzado a agrietarse en su parte posterior, según un informe redactado por la conservadora de bienes inmuebles y gestora de patrimonio cultural Blanca Pascual. Invitada por el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), Pascual ha examinado el estado de la finca por la cadena de obras que lleva a cabo el fondo inversor NAD para convertir las viviendas de las que consigue expulsar a los vecinos en habitaciones de alquiler. El informe advierte de que, aunque nada afecta estructuralmente al edificio, el impacto de las obras aconseja una inmediata inspección por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, porque se trata de un edificio catalogado como bien cultural de interés local.

El conflicto residencial de la Casa Fajol, más conocida en la ciudad como la Casa Papallona, hace meses que se arrastra. NAD (New Amsterdam Developers) comenzó a enviar a finales de 2024 burofaxes a los vecinos cuyo contrato llegaba a su fin y, conforme ha ido vaciando pisos, los ha reformado, con el propósito final de que algún día toda la finca sea una colmena de habitaciones de alquiler. Hasta ahora, los afectados, 11 familias en un primer momento, han intentado frenar el proceso. Han apelado al ayuntamiento a que tome medidas para evitar este nuevo caso de gentrificación en el barrio y el SHSC ha reclamado una negociación colectiva de la renovación de los alquileres. El caso ha escalado un peldaño ahora con el informe de los daños patrimoniales.

Una de las página del informe encargado. / SHSC

Durante la visita, la conservadora ha comprobado, por ejemplo, que en el primer piso el conjunto de las puertas originales de los apartamentos ya no está completo. Una de las puertas ha sido sustituida por una puerta metálica de seguridad. Si esta sustitución fuera permanente, dice Pascual, sería una infracción grave de la ley de patrimonio cultural catalán.

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Pero el daño simbólicamente más preocupante es el de los elementos decorativos del terrado. En la parte posterior de la mariposa de ‘trencadís’ han aparecido gritas, “posiblemente por las vibraciones que está presentando últimamente el edificio”.