La Kidical Mass regresa este domingo a Barcelona con miles de bicicletas rumbo a Glòries

La hermandad ciclista de Barcelona ha convocado para el próximo 3 de mayo la quinta edición de la Kidical Mass, una movilización que de forma más o menos simultánea celebran ciudades de países a ambos lados del Atlántico y que, en esencia, reivindica algo muy simple, que los niños puedan desplazarse en bicicleta de forma segura por las calles, ya sea para ir al colegio o para citarse con los amigos. La primera edición se celebró en 2022 y el éxito de asistencia sorprendió a propios y extraños. Este año, como siempre desde entonces, aspira a batir sus propias marcas.

Aquel estreno de hace cinco años fue, hasta cierto punto, tímido. Arrancó y terminó en el parque de Joan Miró. Recorrió medio Eixample y tomó la (para los coches) sacrosanta calle de Aragó. En años sucesivos visitó otros barrios de la ciudad, Poblenou y Sant Andreu, por ejemplo. Este próximo domingo, la ruta elegida es de las más ambiciosas y el destino el más adecuado. Los participantes (no hace falta ningún tipo de inscripción previa) partirán de la plaza de Letamendi a las 11 de la mañana y, tras un zigzagueante camino a través de las calles de Aragó, Casanova, València, Balmes, Pelai, Fontanella, Gran Via, Roger de Flor, València otra vez, Padilla, Mallorca, Sardenya y Consell de Cent, darán por terminado el paseo en Glòries, la plaza de moda.

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Mapa de la ruta en bicicleta Kidical Mass por Barcelona en 2026.

En la organización están los ‘sospechosos habituales’ de este tipo de reivindicaciones, Bicicleta Club de Catalunya, Biciclot, Revolta Escolar, Eixample Respira, Maragall Respira, En Bici Sense Edat y el colectivo de la Xarxa de Bicibusos. ¿Qué piden? Nada que no consideren de sentido común. Reclaman que crezca la red de carriles bici y que estos estén mejor interconectados para que los niños puedan emplearlos de forma segura. Piden también que aumente la oferta de aparcamientos para bicicletas en los alrededores de las escuelas y que en esas calles cercanas a los colegios se reduzca el tráfico de coches. En resumen, reivindican que las políticas que desde el Ayuntamiento de Barcelona se emprenden para incluir a los ciclistas entre los distintos actores de la movilidad no se olvide que los menores de edad forman parte de ese colectivo.