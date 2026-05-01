Good Morning America dedica cinco minutos y medio en directo a glosar la Sagrada Família

Un total de cinco minutos y 37 segundos en directo ha dedicado Goog Morning America, programa de grandísima audiencia de la cadena estadounidense ABC, a la última hora de las obras del templo de la Sagrada Família. Con Michael Strahan, exestrella del fútbol americano y actualmente copresentador del programa como enviado especial en Barcelona, la ABC le ha dedicado un elogioso espacio al templo de Antoni Gaudí, nada extraño si se tiene en cuenta que, según la última memoria anual de la Sagrada Família, los turistas procedentes de aquel país encabezaron en 2025 de forma destacada la clasificación por nacionalidades de los 2,8 millones de personas que visitaron la basílica.

Strahan grabó primero, en compañía de Mauricio Cortés, uno de los arquitectos a cargo de las obras, distintos espacios del templo. A su lado, con sus 1,96 metros de altura, parecía un gigante. Conversaron sobre la altura del templo, que parecerá poca para los estándares de Estados Unidos, pero que Gaudí no quiso que desafiara a Dios y fura más alto que la montaña de Montjuïc, también sobre el cambiante aspecto de nave principal en función de la luz que proporcionan las vidrieras y sobre el realista aspecto de algunas de las figuras bíblicas de la Fachada del Nacimiento, pues en muchos casos fueron vecinos del barrio que se prestaron para que Gaudí sacara moldes de sus facciones.

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Strahan, junto a Mauricio Cortés, uno de los arquitectos del templo. / ABC

Tras esa mirada inicial sobre el aspecto actual del templo, el más alto del mundo cristiano, y con las siempre espectaculares vistas que brindas las imágenes de los drones, Strahan conectó con los presentadores del estudio y comentó la que, para los espectadores, fue seguro toda una curiosidad, el reciente nacimiento de crías de halcón en una de las torres de la Fachada de la Pasión.