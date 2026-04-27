La plaza de Pablo Neruda renacerá en 2027 como un oasis vecinal y un imán para patinadores

Comienzan las obras de la poco agraciada plaza de Pablo Neruda, en parte culpa de la siempre intimidatoria presencia de la calle de Aragó, con sus seis carriles de tráfico, y también desafortunada por la cercanía de la Sagrada Família, con todo el tránsito de grupos de turistas que siguen a los guías del autocar al templo y viceversa. Los dos millones de euros que se invertirán de aquí al primer semestre de 2027 para refundarla urbanísticamente se pretende que sea un oasis de vida vecinal, en especial, aunque no exclusivamente, de público joven. Delimitada por la Diagonal y las calles de Aragó, Marina y Lepant, la plaza será algún día, sin desearlo, una suerte de antesala de la escalinata que dará acceso al templo expiatorio de Antoni Gaudí. Hasta que eso suceda, los vecinos tendrán tiempo de tomar posesión de ese espacio.

Desde hace años ocupa el centro de la plaza una pista circular de patinaje, como las de antes, como la que en su tiempo hubo en el centro de la plaza de la Sagrada Família y en mitad de uno de los tramos del paseo de Sant Joan. Los tiempos han cambiado, pero no el placer del patinaje, así que la principal seña de identidad del proyecto será un ‘pump track’, que si requiere aclaración para los profanos en la materia, es una pista ondulada, de montículos para rodar, nada exclusivo para profesionales.

El 'pump track' de la futura plaza, en una imagen virtual. / A. de B.

Habrá mucho más, según avanza el Ayuntamiento de Barcelona, que enmarca estas obras dentro del Plan de Acción del Espacio de Gran Afluencia de la Sagrada Família, una iniciativa municipal de este mandato que tiene como propósito aliviar la tensión que sufren los vecinos de zonas sobresaturadas de turismo. Habrá una pista practicar el hockey y mesas de ping-pong, y para los más pequeños, un rocódromo, pizarras para dibujar con tizas de colores y un suelo decorado con distintas propuestas de juegos.

El diseño de la futura plaza nace a partir de las sugerencias que han formulado las asociaciones de vecinos de Fort Pienc y Sagrada Família, de las escuelas que quedan dentro del área de influencia y también de las opiniones del colectivo de los patinadores. Esas conversaciones han terminado por dar pie a tener incluso presentes los más pequeños detalles, como el hecho de que la plaza venga de serie con enchufes de toma de corriente para que, llegado el momento, se puedan organizar allí fiestas de barrio y otras actividades.

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Que la reforma de la plaza vendrá de la mano de un incremento de la vegetación es algo que, a estas alturas y vistos los antecedentes más inmediatos de reurbanizaciones, no necesita ser especialmente subrayado. Así será.