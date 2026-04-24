La Diputación de Barcelona abre en línea su excepcional fondo fotográfico, que alcanzará el millón de imágenes

Así se asfaltaba la parte baja de la Rambla de Catalunya, justo al lado de la Gran Via, en el frenético año de obras que fue 1928. Obreros con camisa y alquitrán a paladas. La ciudad quería impresionar cuando llegara la cita de la Exposición Internacional de 1929 y fueron decenas los puntos de la ciudad que se remozaron, cuando no directamente se urbanizaron por primera vez. La fotografía que encabeza el texto no estaba perdida, pero sí que era prácticamente inaccesible. La de debajo era también, por el mismo motivo, desconocida. Es el andamiaje con el que se iba a armar en breve la cúpula de la Sala Oval del MNAC. Son solo dos fotos del aproximadamente ¡un millón! de imágenes que la Diputación de Barcelona tiene previsto tener digitalizadas y de libre acceso dentro de dos años.

Es una cifra bárbara. Por ahora, están disponibles unas 60.000. A finales de 2026, al ritmo actual, serán 400.000. La dirección de internet del Arxiu General en Línea de la Diputación de Barcelona conviene quizá ir guardándolo ya en la carpeta de favoritos porque, según Jordi Vilamala, jefe de ese departamento de la Administración provincial, promete deparar próximamente (en junio, sin ir más lejos) grandes y e interesantísimas sorpresas.

Las obras de construcción de la Sala Oval del MNAC, en 1928. / NARCÍS RICART BAGUER (AGDB)

La memoria fotográfica de Catalunya en general y la de Barcelona en particular es, si se permite la comparación, como las reliquias de los santos, que andan repartidas por parroquias de por aquí y de por allá. El MNAC es depositario de una valiosa colección. El Ayuntamiento de Barcelona, en la Casa de l’Ardiaca y en el Arxiu Municipal, también. La Agrupació Fotogràfica de Catalunya, entidad privada en su caso, es dueña de unos fondos de dimensiones oceánicas. El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya compite en esa misma liga de las ‘reliquias’.

De todo ese gigante tesoro, sin embargo, no es posible tener una visión panorámica, entre otras razones, porque solo ha sido digitalizado parcialmente, un obstáculo que, al menos por su parte, la Diputación de Barcelona ha decidido firmemente derribar.

La Casa de l'Ardiaca, hoy archivo municipal, en una fotografía que atesora la Diputación de Barcelona. / FREDERIC JUANDÓ ALEGRET (AGDB)

Lo saben los historiadores, los cronistas y los aficionados de todo tipo al pasado en blanco y negro de Barcelona. A veces, las imágenes disponibles de tal o cual edificio con la que se pretende ilustrar un relato son una, dos o menos de media docena como mucho. A veces, ninguna. De la finca que se levantaba en el número 43 del paseo de Gràcia antes de que se transformara en la Casa Batlló hay pocas fotografías (quizá solo una) y están más centradas en su vecina, la anterior en el tiempo Casa Amatller, que en lo que un día sería una obra clave de Antoni Gaudí. Con suerte, avisa Vilamala, junio será un mes de alegrías para esa legión de historiadores profesionales y aficionados porque se incorporará al archivo en línea el catálogo monumental de Barcelona, cuyas primeras fichas se remontan a 1915.

Joan Junyer y Dolors Canals, junto al Agustí Bartra y su esposa Anna Murià, en 1940 en La Habana. / JOAN JUNYER (AGDB)

Lo ya disponible, en cualquier caso, ya es mucho. Pone Vilamala como ejemplo interesante cómo es posible ya reconstruir en imágenes la vida de Dolors Canals Farriols (1913-2010), una médica de trayectoria profesional admirable, que tras el golpe de Estado de 1936 (o, según se mire, a pesar de la Guerra Civil) puso en funcionamiento un innovador sistema de enseñanza para la primera edad infantil. Hija de una acomodada familia de la Dreta de l’Eixample y pareja del pintor Joan Junyer Pasqual, se exilió a París, Santo Domingo, Cuba y finalmente a Estados Unidos, donde terminó por ser una enorme celebridad por sus conocimientos sobre pediatría y pedagogía. El Departamento de Salud y Educación de Nueva York no dudó en encargarle la gestión de la primera guardería infantil de guerra de la ciudad, donde aplicó los mismos criterios que ya habían desarrollado en Barcelona.

Una guardería de las que promovió la doctora Canals. / ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La fama la alcanzó gracias a que durante nueve años fue la locutora de un programa de la CBS-Voice of America en el que semanalmente predicaba la nueva pediatría. Su trayectoria vital y profesional no es desconocida, pero basta sumergirse en internet para descubrir que todo ese camino es contado sin apenas imágenes. Estaban en parte en el archivo de la Diputación de Barcelona. Ahora están digitalizados. En cierto modo, el puzle de la vida de la doctora Canals es así más completo.

Dolors Canals, durante una de sus locuciones para la CBS. / Autor desconocido (AGDB)

El Arxiu General en Línia es, desde el punto de vista arquitectónico, un edifico que se sustenta en algunos profundos pilares. Son las carpetas de negativos de fotógrafos que han sido referenciales durante la primera mitad del siglo XX e incluso finales del XIX, como, por citar uno, Frederic Juandó Alegret (1882-1961), que, aunque profesionalmente era economista, se le recuerda por su pasión como pionero del fotoperiodismo de todo tipo de deportes. Retrató paisajes y edificios históricos de toda Catalunya, pero también (es solo una muestra) concurso de halterofilia que hoy parece sacado del TBO.

Concurso de halterofilia en Barcelona, en 1912. / Frederic Juandó Alegret (AGDB)

La navegación por ese gran mar que es el archivo depara no pocas sorpresas. En el fondo documental que los descendientes de Dolors Canals y Joan Junyer aportaron a la Diputación de Barcelona es posible toparse, de repente, con Pablo Picasso, su hijo Paulo y el propio Joan Junyer en una foto tomada en Boisgeloup (Francia), en 1934.

Pablo Picasso, junto a su hijo Paulo y el pintor Joan Junyer, en Francia. / ARCHIVO JUNYER-CANALS (AGDB)

Juandó Alegret aporta a los fondos una perspectiva distinta del cruce de la Rambla de Catalunya con Aragó en 1920, cuando por esa segunda calle circulaba aún a cielo abierto el ferrocarril.

La Rambla de Catalunya con Aragó, en 1920. / FREDERIC JUANDÓ ALEGRET (AGDB)

Y lo que seguramente requeriría una inmersión documental más paciente para conocer más detalles, es la serie de fotografías que Narcís Ricart Baguer (1882-1961), con casi 4.000 documentos archivados en la Diputación de Barcelona, realizó a principios de julio de 1936 en Caldes de Montbui durante el IV Congreso Internacional de Cámpings Clubs. En varias de las escenas que inmortalizó aparecen las banderas de los miembros participantes, procedentes de media Europa, del Reino Unido, Francia, etcétera. Pero, sin lugar a dudas, la que más llama la atención es la de un acto con los campistas sentados en círculo y una esvástica al viento detrás del orador. Al cabo de pocos días comenzó la Guerra Civil y, tres años más tarde, la Segunda Guerra Mundial.

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Una esvástica en 1936 en Caldes de Montbui, durante el IV Congreso Internacional de Cámpings Clubs. / NARCÍS RICART BAGUER (AGDB)

Todo lo mostrado hasta aquí es solo una pequeña selección de las primeras 60.000 fotografías hasta ahora digitalizadas. Dentro de dos años serán un millón.