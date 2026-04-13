Barcelona lleva a votación el traslado del parque de bomberos a la avenida de Sarrià con 860 metros cuadrados más de verde en el entorno

El Ayuntamiento de Barcelona pretende llevar al próximo pleno municipal la versión corregida y aumentada del proyecto (muy discutido por los vecinos) que trasladará el cuartel de bomberos del parque de Joan Miró a la manzana triangular que definen las calles de Urgell y Londres y la avenida de Sarrià. Aquella porción de la ciudad estaba previsto que fuera en un futuro indeterminado una zona verde, pero la mayor parte de los barceloneses solo tienen de ahí una imagen, la de la gasolinera de la esquina y la del concesionario de coches de alta gama que está justo detrás. Tras meses de tensión con los vecinos de los alrededores, con sesiones informativos en ocasiones muy agrias, el gobierno municipal tiró a la papelera la primera propuesta y elaboró una nueva en la que, según sus cálculos, el barrio ganará 860 metros cuadrados reales de zona verde, pero en dos interiores de manzana cercanos.

El plan será debatido este martes en la comisión de Ecología y Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, donde pasará el trámite con el apoyo externo de ERC y Comuns, a la espera de que en el pleno del próximo 24 de abril Junts se sume y se desencalle esta compleja operación gestada en julio de 2024, entonces con el respaldo de todos los grupos con representación en el Eixample, pero que desde entonces ha degenerado en un doloroso via crucis para concejal del distrito, Jordi Valls.

La volumetría previsa en el solar, según consta en el documento que se someterá a votación. / A. de B.

El director del área de servicio de planeamiento del ayuntamiento, Anton Carpio, ha sido el encargado, en las horas previas a que la cuestión se debate en la comisión municipal, de dar a conocer a los vecinos la letra pequeña del acuerdo. No era una misión fácil. Se han presentado más de 1.600 alegaciones al proyecto, una cifra que, a su manera, es un termómetro del rechazo inicial al plan. Con todo, la sesión informativa ha resultado ser, llegado el momento, un fructífero intercambio de preguntas y respuestas, nada que ver con anteriores episodios de este tipo de encuentros, que perfectamente podrían calificarse de pancreáticos.

Mapa que muestra la ubicación del nuevo parque de bomberos en la av. de Sarrià con Urgell, al lado de la Escola Industrial.

El punto es invariable. El dueño de toda esa manzana cederá a la ciudad dos terceras partes del solar a ayuntamiento a cambio de que se le permita construir en la esquina inferior, es decir, en el espacio que hoy ocupa la gasolinera, un edificio de seis plantas de oficinas más unos bajos y un altillo comercial, en total, unos 4.150 metros cuadrados de techo. El impacto visual, entienden los vecinos, será notable. En esos dos tercios que pasarán a ser públicos, el Ayuntamiento de Barcelona levantará el nuevo parque de bomberos, en realidad, un edificio bastante bajo, con un máximo de dos plantas en su punto más alto. Serán 4.200 metros cuadrados de techo que, según Sebastià Massagué, jefe de los servicios de extinción de incendios y tras emergencias de la ciudad, traerá una mejora radical en los tiempos de respuesta. El conflicto para los vecinos es que, desde que viven ahí, sea la fecha que sea, la promesa era que algún día aquello sería un parque.

El parque de Joan Miró, hogar provisional desde hace 14 años de los bomberos. / JORDI OTIX

¿No era una solución más fácil expropiar el solar y no brindar al dueño de los terrenos la posibilidad de edificar? Esa ha sido la pregunta recurrente durante meses y ha sido nuevamente formulada en la sesión informativa. La respuesta ha sido la misma. La ley es extraña en este aspecto. En caso de que el ayuntamiento quisiera expropiar el solar, el precio no estaría vinculado a la calificación de terreno, sino al precio de la edificabilidad en aquel entorno. Según las cifras que aportó Carpio, serían unos 30 millones de euros. El terreno destinado al parque, con la solución elegida, le sale gratis a las arcas municipales, pero queda pendiente compensar la zona verde perdida. Es ahí donde entran en juego cuatro parcelas de los alrededores. Por una parte, está previsto ampliar la zona verde de la plaza Marcos Redondo, junto a la avenida de Sarrià. En segundo lugar, el ayuntamiento se compromete a convertir en un equivalente de los ejes verdes del Eixample el tramo de la calle de Borrell situado entre las avenidas de Sarrià y Josep Tarradellas. Pero la gran aportación consistirá en ganar dos interiores de manzana, uno en la esquina de Londres con Urgell, y otro en Bueno Aires con Borrell. La expropiación de esos dos espacios es mucho más económica, ha explicado Carpio a los vecinos, aproximadamente unos 3,5 millones de euros, o sea, una décima parte que conseguir por el mismo método el total de la manzana de la polémica. En el primer caso, el jardín interior son 2.690 metros cuadrados de superficie, actualmente ocupados por otro concesionario de vehículos, y en el segundo, 1.360 metros cuadrados, donde ahora hay un supermercado.

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A todas esas modificaciones previstas habría que añadir un fleco que no forma parte estrictamente del plan, pero que ha sido prometido por el ayuntamiento. La avenida de Sarrià y la calle de Urgell son calles, por decirlo de algún modo, de la vieja Barcelona, ingratas para pasear porque están consagradas al tráfico de vehículos. El gobierno municipal explica que el proceso de instalación de parque de bomberos deberá ir de la mano de una ampliación de aceras y de un incremento sustancial de la superficie arbolada.