China descubre la Sagrada Família y sube al tercer puesto de visitante del templo, 4,8 millones en total en 2025

La población de China con posibles suficientes como para viajar por el mundo, o sea, decenas de millones de personas, han puesta la Sagrada Família en la lista de destinos por conocer. En 2025, un 7,2% de las 4.877.567 personas que visitaron el templo procedían del gigante asiático. Fueron, pues, más de 63.000 los visitantes que llegaron de aquel país, una cifra con la que la china escala al tercer puesto del ‘ránking’ de nacionalidades. Aún sigue en cabeza los turistas y creyentes procedentes de Estados Unidos (15,07%), por delante de los propios españoles (10,82%). Ya fuera del podio y a la baja, franceses e italianos (6,9% en ambos casos) son quienes más interés tiene por conocer esta obra de Antoni Gaudí. Un año más, la Sagrada Família, como es habitual por estas fechas, ha presentado el balance de cifras del 2025, de récord nuevamente, y ha insinuado (no mucho más que eso) lo que está por venir en este 2026, como el acuerdo, por fin, con el Ayuntamiento de Barcelona para llevar a cabo el monumental proyecto original de la Fachada de la Gloria, con una escalinata por encima de la calle de Mallorca, el resultado del concurso de ideas para decorar escultóricamente esa parte del templo y, no menos importante, cuándo se mostrará al mundo el interior multicolor de la recién terminada Torre de Jesús.

Hace 42 años, el cineasta japonés Hiroshi Teshigahara descubrió a sus compatriotas, a través de un documental y unos anuncios de whisky, las entonces algo orilladas obras de Gaudí en Barcelona y, en cierto modo, aquello fue un despegue turístico de la ciudad años antes incluso de los Juegos Olímpicos. La escala que ahora puede representar China en ese aspecto, en el de convertir Barcelona en un destino interesante en aquel país, nada tiene que ver. Es geométricamente mucho mayor. El pasado febrero, por ejemplo, ya sorprendió a los responsables de la basílica la notable presencia de turistas chinos con motivo de la celebración del Año Nuevo en su país, es decir, visitantes que habían renunciado a pasar las fiestas con sus familias en casa y que prefirieron viajar. Uno de los resultados de este cambio de tendencia es que en 2025 el número de visitantes fue un poco mayor incluso que en 2024. El incremento fue de apenas un 0,91%, que parecerá poco, pero es que la capacidad de aforo de la Sagrada Família está casi todas las semanas del año al límite.

La Sagrada Família, una vez coronada la Torre de Jesús, vista desde Montjuïc. / Ferran Nadeu

¿Puede crecer? Por lo pronto, tal y como ha explicado Esteve Camps, presidente delegado de la fundación que gestiona la Sagrada Família, el templo ganará la capacidad de la Torre de Jesús cuando sea visitable. Promete ser uno de los rincones más llamativos, porque en su piel interior se ha representado la creación del universo con 50.820 piezas cerámicas de una amplia gama de colores. En mayo, ha prometido Camps, se revelarán algunos de los secretos de esa torre. Una cuestión distinta es cuándo y cómo será visitable el mirador de la cruz, con capacidad para solo una decena de personas. No será antes de 2027 y, en ascensor, a partir de 2028.

La cruz de la Torre de Jesús, ya casi totalmente limpia de andamios. / A. de Sanjuan

El balance económico de la Sagrada Família es también de récord, 134,5 millones de euros en el apartado de ingresos, ninguno público, el 96,9% procedente de entradas. Con ese oleoducto de ingresos, el templo ha podido destinar 113,5 millones de euros a obras (un 56%) y a la gestión diaria de su apertura al público. Es decir, siempre hay un superávit, un dato crucial cara a los próximos retos arquitectónicos, el mayor de ellos, el de la escalinata, que pasa por realojar en el barrio a los propietarios de los pisos que deberían ser demolidos en las dos manzanas comprendidas entre las calles de Mallorca y Aragó, y entre Marina y Sardenya. Las conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona sobre esta cuestión, según fuentes próximas a la negociación, están ya para salir del horno. Quizá, apuntan esas fuentes, el principal fleco que queda por decidir es cuándo anunciarlo, sobre todo a la vista de que en junio se conmemorará el centenario de la muerte de Gaudí y está prevista la visita del Papa.

También en junio podría el patronato del templo tomar una decisión sobre cómo será el conjunto escultórico de la Fachada de la Gloria, al que optan tres artistas, Javier Marín, Cristina Iglesias y Miquel Barceló. El encargo podría ser solo a uno de ellos o a los tres al mismo tiempo. Por el momento, ellos han entregado los bocetos de cómo imaginan esa fachada, en la que tiene que estar representado desde el cielo hasta el infierno.

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Jordi Faulí, director de las obras, muestra el n uevo logo de la Sagrada Família / A. de S.

Por último, un nuevo logo, o imagen corporativa, si es que así se puede decir tratándose de un templo, ha sido presentado en público. La Sagrada Família ha redibujado el ‘skyline’ de Barcelona con la culminación de la Torre de Jesús y el patronato que gestiona la continuación de las obras cree que ha llegado el momento de que el diseño que la representa esté en consonancia con los nuevos tiempos. Es simple, claro y diáfano. Es la torre central, que este año ha alcanzado los 172,5 metros de altura, con su característica cruz gaudiniana en la cima, flanqueada por una representación del resto de las torres de la basílica, la de la Virgen, singular por la estrella que la corona, una de los cuatro evangelistas y dos de los apóstoles.