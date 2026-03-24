Balance del 2025
La Sagrada Família adapta su logo tras coronar la Torre de Jesús como antesala a la visita del Papa
Barcelona, 60 años después de Copito, regresa a la portada de 'National Geographic' con una Sagrada Família inédita
Un nuevo logo, o imagen corporativa, si es que así se puede decir tratándose de un templo, para una nueva etapa. La Sagrada Família ha redibujado el ‘skyline’ de Barcelona con la culminación de la Torre de Jesús y el patronato que gestiona la continuación de las obras cree que ha llegado el momento, a pocos meses del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y de la visita del papa León XIV, de que el diseño que la representa esté en consonancia con los nuevos tiempos. Es simple, claro y diáfano. Es la torre central, que este año ha alcanzado los 172,5 metros de altura, con su característica cruz gaudiniana en la cima, flanqueada por una representación del resto de la torres de la basílica, la de la Virgen, singular por la estrella que la corona, una de los cuatro evangelistas y dos de los apóstoles.
La nueva imagen se ha dado a conocer en el transcurso de la presentación del balance de la gestión del año 2025, de nuevo un sinfín de récords. La Sagrada Família ingresó 134,5% millones de euros, en un 96,9% procedente de la venta de entradas. Los gastos sumaron 113,5 millones, un 56% destinados a obra y el resto, en su mayor parte, al funcionamiento cotidiano de la basílica.
Un año más, la parte principal del pastel de las procedencias de los visitantes se la lleva el público de Estados Unidos, un 15,07% de los casi 4,9 millones de entradas vendidas. El segundo lugar corresponde al público español, pero la gran novedad en comparación con ediciones anteriores son los visitantes de China, un 7,2% del total, que se sitúan en tercer lugar por delante de franceses e italianos.
Acostumbrado a administrar los tempos, el patronato no ha revelado en esta ocasión novedades arquitectónicas. Sí que ha anunciado que en mayo dará a conocer con detalle los trabajos que se han realizado en el interior de la Torre de Jesús, una explosión de colores en tejas cerámicas, y que en junio, sin prisa y sin compromiso, se intentará tomar una decisión sobre el futuro escultórico de la Fachada de la Gloria. Tres artistas han presentado bocetos, ajustados a las recomendaciones formuladas por el patronato, sobre todo desde el punto de vista teológico, porque el reto es representar en vertical desde cielo hasta el infierno. Los escultores son Javier Marín, Cristina Iglesias y Miquel Barceló. El fallo del jurado puede recaer en uno o en los tres artistas simultáneamente.
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