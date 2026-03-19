Barcelona, 60 años después de Copito, regresa a la portada de 'National Geographic' con una Sagrada Família inédita

Salió a la venta el primer número de ‘National Geographic’ en octubre de 1888, el año de la Exposición Universal celebrada en lo que hoy es el parque de la Ciutadella, pero no fue hasta marzo de 1966 que Barcelona, aunque fuera de una forma bien extraña, fue portada de aquella revista. Lo fue por Copito de Nieve, “el primer gorila blanco del mundo”, tal y como se anunció a los lectores. Han tenido que pasar 60 años para que Barcelona vuelva a ocupar tan deseado lugar. ‘La Sagrada Família toca el cielo’: Ese es el título esta vez, que entre este marzo y junio dará la vuelta al mundo, pues ‘National Geographic’ se edita en 32 lenguas alrededor de la Tierra. Ni ‘L’Osservatore Romano’, medio de comunicación oficial del Vaticano, tiene tanta prédica en el mundo para mostrar lo que la revista anuncia esta vez en portada, entre otras cosas, el interior nunca visto de la Torre de Jesús. No miente.

Gatos monteses, tablillas mesopotámicas, las habilidades de los primeros homínidos primeros de China… El menú, como es norma, es de los más variados, pero Antoni Gaudí y sus obras internacionalmente más conocidas ocupan la mitad de la dieta en este número, 50 páginas nada meno. El patronato que gestiona las obras del templo accedió el pasado 20 de febrero a algo siempre prohibido, permitió que un dron, pilotado por la fotógrafa catalana Nuria Puentes, sobrevolara la basílica durante la operación de colocación del último brazo de la cruz que corona la Torre de Jesús. Eso, sin embargo, no es lo nunca visto que se anuncia en la portada. Ese vuelo, a ratos cenital y a ratos muy cerca de los operarios que, con precisión de relojero, encajaban esa pieza, fue solo la culminación de un trabajo fotográfico previo en el que se permitió a Puentes retratar secreto celosamente guardados durante meses, como la explosión multicolor de la piel interior de esa torre central de 172,5 metros de altura.

La piel interior de la Torre de Jesús, una imagen hasta ahora no revelada por la Sagrada Família. / NATIONAL GEOGRAPHIC

Lo cuenta Sergi Ramis, periodista habitual de la revista, en uno de los artículos de fondo, que pudo acceder con la fotógrafa al espectáculo que ofrecen las 50.820 baldosas que, primero en tonos cálidos, después azulados y, al final, blancos resplandecientes han trabajado los ceramistas Toni y Guillem Cumella, cuarto y quinto miembro de una saga dedicada a este oficio. Tiene su qué el hecho de que el interior de esa Torre de Jesús pretenda, a su manera, representar el universo y que sea casi una versión artística del ‘big bang’, el origen de todo que la Iglesia católica no aceptó como compatible con la Biblia hasta 2014, bajo el reinado del papa Francisco.

La Sagrada Família, con las banderas vaticana y catalana, tras cubrir aguas el pasado 20 de febrero. / NATIONAL GEOGRAPHIC

El nuevo número de ‘National Geographic’ permite intuir a través de las infografías de Fernando Baptista, aunque no sea esa la intención de la revista, uno de los más complejo puzles que tiene por resolver la Sagrada Família cara al futuro. No, no es la continuación de las obras, con ese pretendido puente sobre la calle de Mallorca que convertirá la Fachada de la Gloria en la puerta principal del templo. El reto, así lo admiten los responsables de la basílica, es cómo gestionar el hecho de que la cruz que corona la torre central sea visitable. Es ya uno de los miradores más impresionantes de la ciudad, pero el acceso hasta la cima es una cada vez más estrecha escalera de caracol, que da hasta 10 vueltas sobre sí misma, para llegar arriba de todo a un espacio de no más de 15 o 20 personas de pie. Casi cinco millones de personas visitan cada año la Sagrada Família. Ese es el puzle que, como poco, no se resolverá antes de 2027, a pesar de que la Torre de Jesús será canónica y oficialmente inaugurada este mismo año, en junio, con motivo del centenario de la muerte de Gaudí y por la visita del León XIV.

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El ‘urbi et orbi’ con el que ‘National Geographic’ anuncia al mundo que la Sagrada Família ha alcanzado su cima prevista es una moneda de dos caras. Es un reclamo turístico mayúsculo, con todas las consecuencias para la ciudad que ello comporta. Solo a título de anécdota, pero muy significativa, en uno de los quioscos más cercanos al templo, en Rosselló con Sardenya, era esta mañana imposible comprar un ejemplar de la revista porque en lugar de publicaciones tienen allí imanes de nevera y otros suvenirs. La otra cara de la moneda es que con la culminación de la Torre de Jesús, la Sagrada Família cumple con uno de los objetivos por los que a lo largo de los siglos se han construido catedrales, catalizar la fe de los creyentes, en este caso de la religión católica, justo en uno años en los que el número de iglesias evangélicas comienza a ser superior al de cualquier otra confesión en la mitad de los distritos de la ciudad.