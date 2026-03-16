Barcelona retoma (y van seis intentos ya) el reto de erigir un monumento a Cerdà en el 150 aniversario de su muerte

Ha decidido el Ayuntamiento de Barcelona saldar (quizá esta vez sea la definitiva, sin marcha atrás) una deuda que tiene pendiente de pagar desde hace 150 años. A mediados de abril, el gobierno municipal desvelará qué monumento rinde por fin homenaje a Ildefons Cerdà, el muy adecuadamente llamado visionario maldito, responsable de una gesta mayúscula, pues se inventó prácticamente una ciudad entera, porque su Eixample era el equivalente a 10 veces la superficie que hasta 1856 ocupaba la Barcelona amurallada. Ahí es nada. El monumento, sin embargo, aunque importante por el retraso con el que la ciudad paga esta deuda, es solo una guinda de lo que formalmente acaba de comenzar, la conmemoración de los 150 años de la muerte de aquel ingeniero (no, no era arquitecto) sin igual, un aniversario que dará pie, entre otros hitos de interés, a la organización de dos exposiciones, varios homenajes y la publicación de un libro, ‘Teoría Cerdà’, que ya está en las librerías.

Todo esto comenzó de una manera muy informal a finales de enero de 2025 en una acera de Bruc. Allí, en el número 49 de aquella calle, el decano del colegio de los ingenieros de caminos, canales y puertos, Pere Calvet, departió informalmente unos minutos con el alcalde Jaume Collboni. Ambos acababan de inaugurar una placa conmemorativa en la fachada de la finca que fue hogar de Cerdà cuando fue uno de los primeros vecinos del Eixample y, entonces, Calvet planteó que sería oportuno revisitar el legado de aquella suerte de Charles Darwin del urbanismo, alguien que en el siglo XIX intuyó que la gran ecuación que toda ciudad debe resolver un día u otro tiene una ‘x’ y una ‘y’, la vivienda y la movilidad, vamos, dos cuestiones hoy centrales para encarrilar el futuro de Barcelona.

El Eixample a vista de pájaro, para algunos autores, el mejor y más gigante homenaje a Cerdà. / XAVIER JUBIERRE

En aquella acera de Bruc se plantó la semilla de lo que acaba de ser presentado en la sede de colegio profesional de esta rama de los ingenieros, una conmemoración coral en la que participan a fondo la Diputación de Barcelona, la Generalitat y el Ayuntamiento de Centelles, villa natal de Cerdà, que por su lado había comenzado ya a preparar una exposición sobre su hijo más célebre.

Para los que organizan con tiempo sus agendas, las fechas a subrayar de 2026 son varias. El 16 de abril se celebrará un acto institucional en el Ayuntamiento de Barcelona y será probablemente ahí donde se anunciará, como mínimo, la ubicación del monumento a Cerdà, que no será, por cierto, el primero, pues entre 1957 y 1971 hubo una escultura en su honor en la entonces aún más horrorosa plaza del mismo nombre. De aquella pieza dijo el ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón, que era “una mamarrachada”.

El 14 de mayo, que en el santoral coincide con la festividad de Santo Domingo de la Calzada (claro, patrón de los ingenieros de caminos), el Palau de la Música albergará la entrega de la trigesimosexta edición de los premios Cerdà, un acto que tendrá su réplica el 29 de mayo en el Teatro Real de Madrid.

Interesante, porque es una faceta de Cerdà a veces olvidada, será el homenaje que el 13 de abril se le tributará en el Congreso de los Diputados, pues allí tuvo un escaño por la provincia de Barcelona. Pero el clímax de las celebraciones serán las dos citadas exposiciones, la primera a partir del 23 julio en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, y la segunda, ‘Univers Cerdà, mes enllà de l’Eixample’, que de forma itinerante visitará Centelles, Madrid y Barcelona entre octubre y diciembre.

La 'consellera' Paneque, en el centro, flanqueada, entre otros, por los ingenieros Calvet y Carrillo, y Laia Bonet y Josep Paré. / A. de Sanjuan

Durante la presentación de esta batería de actos han destacado diversos aspectos de la radical modernidad que supuso Cerdà en pleno siglo XIX la ‘conseller’ Sílvia Paneque, la teniente de alcalde Laia Bonet, el ‘centellenc’ alcalde Josep Paré, Gemma Badia en nombre de la Diputación, el decano Pere Calvet, por supuesto, y también su formalmente superior jerárquico, el presidente de los ingenieros de caminos, canales y puertos, Miguel Ángel Carrillo. El mínimo denominador común del discurso de cada uno de ellos ha sido cuán vigente es hoy en día el planteamiento teórico y práctico de Cerdà cara a garantizar que ciudades como Barcelona sean, por encima de cualquier otra consideración, ecosistemas vecinales. Es en ese sentido que resulta importante el libro que, a través de la Universitat Politècnica de Catalunya, acaba de sacar de la imprenta el ingeniero Francesc Magrinyà, que ha revisitado la trayectoria profesional e intelectual de Cerdà más allá de los tópicos.

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La conmemoración de los 150 años de la muerte de Cerdà coincide este 2026 con el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí y con la lasaña de actos vinculados a la Capital Mundial de la Arquitectura que detenta Barcelona también este año. No hay que elegir. Es todo perfectamente compatible, pero en el caso de Cerdà, lo dicho al principio, hay un plus, el de reconocerle a aquel ingeniero la paternidad de la Barcelona contemporánea.