Mallorca, 243
Vecinos de la 'segunda Casa Orsola' de Barcelona cuelgan una pancarta gigante contra la especulación inmobiliaria
Una segunda Casa Orsola en el Eixample: Barcelona investiga la compra y vaciado de una finca que burló el tanteo y retracto
Vecinos del bloque del número 243 de la calle Mallorca de Barcelona, también conocido como "la segunda Casa Orsola" han desplegado esta domingo en su fachada una pancarta de doce metros de altura contra la especulación inmobiliaria, en el marco de la campaña que han emprendido por la venta del inmueble a sociedades de inversión.
La pancarta, con el lema "Barcelona para las vecinas. Stop Especulación y Expulsiones", se ha desplegado este domingo coincidiendo con la Maratón de Barcelona, que pasa por delante de este edificio ubicado en la Dreta del Eixample.
El objetivo de los vecinos, apoyados por el Sindicat de Llogateres, es denunciar la compra del edificio donde viven por fondos de inversión que temen inicien un proceso para expulsarlos de sus hogares con el objetivo de convertirlos en viviendas de lujo.
La zona donde se encuentra Mallorca 243, entre la Rambla de Catalunya y el paseo de Gràcia, es una de las más afectadas por el encarecimiento de la vivienda y la especulación inmobiliaria.
Junto a la pancarta gigante, los vecinos han colgado, además, carteles desde los diferentes balcones con reivindicaciones como "Renovación de contratos ya", "Mallorca 243 resiste" o "Barrio en liquidación".
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