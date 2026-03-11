Final feliz
La preciada buganvilla de la Rambla de Catalunya se salva de la tala gracias a sus vecinos
El ayuntamiento y la florista que la plantó acuerdan conservar el arbusto, que ella mantendrá y cuidará personalmente
Contexto | Los barceloneses salen por segunda vez en cinco años en defensa de una buganvilla icónica
La famosa buganvilla de la Rambla de Catalunya, en el Eixample de Barcelona, seguirá formando parte del paisaje del barrio. Tras meses de debate y una recogida de firmas, el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la florista que la plantó, Maria Ponsà, para conservar esta planta tan querida y salvarla de la tala.
El ejemplar trepa junto al tronco de un árbol situado frente al número 124 de la Rambla de Catalunya y, desde allí, se inclina hacia la fachada de la floristería de Ponsà, en la esquina con la calle de Còrsega. Durante la época de floración, sus ramas crean una vistosa pérgola vegetal que se ha convertido en un rincón de postal al que muchos vecinos han cogido cariño.
Sin embargo, el Instituto Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona quiso retirarla después de que, a finales de 2024, un golpe de viento hundiera unos centímetros la estructura natural que forma la planta. Sobre la mesa estaba la opción de talarla o, como mínimo, de podarla. Una tercera opción, aunque más costosa, era mejorar su sujeción y preservarla. Fue entonces cuando, desde la floristería, pusieron en marcha una recogida de firmas para evitar la tala de la buganvilla.
Para muchos vecinos, este arbusto tiene un valor sentimental y forma parte de su día a día. “Hay incluso una pareja que tiene la tradición de venir a besarse justo debajo de ella”, explicaba Ponsà en declaraciones a este diario, cuando comenzó con su particular campaña.
Finalmente, según ha avanzado betevé, el ayuntamiento y la florista han llegado a un acuerdo para mantener la buganvilla e instalar una estructura metálica que sostenga la planta y evite desprendimientos. El precio de la estructura, según fuentes municipales, lo pagará un vecino que ha querido colaborar con la causa, y Ponsà se encargará del mantenimiento y la conservación de la planta, así como de los gastos de las futuras medidas técnicas que puedan ser necesarias. Por su parte, el consistorio cubrirá el transporte, el montaje y la instalación de dicho soporte.
Así, la icónica buganvilla seguirá decorando esta esquina del paseo y protagonizando momentos de pausa y contemplación (y alguna que otra escena romántica) en medio del ajetreo del centro de la capital catalana.
