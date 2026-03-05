La cruz de la Sagrada Família, ya sin parte de los andamios, comienza a redibujar la silueta de Barcelona

Será un estriptís arquitectónico y escultural lento, muy lento, de semanas, lo nunca visto en el mundo del espectáculo, pero la silueta de la cruz que corona la Torre de Jesús de la Sagrada Família comienza a ser perfectamente distinguible, no solo desde los alrededores del templo, sino desde cualquier mirador con vistas. En diciembre de 2021, la basílica anunció como un momento histórico la colocación de una estrella en la torre dedicada a la Virgen. Iluminada por dentro, se aseguró entonces que sería una suerte de faro en las noches de la ciudad. A la hora de la verdad, el resultado decepcionó. En esta ocasión la cruz gaudiniana que corona la Sagrada Família, de la que cada cual puede tener su propia opinión, no pasa inadvertida. A falta de que se retire el resto del andamiaje la silueta del que es, con distancia, el mayor imán de visitantes de la ciudad, ha cambiado radicalmente y, con ello, todo el ‘skyline’ de la ciudad.

Fue el pasado 20 de febrero cuando con grúa y con la precisión de un maestro relojero se colocó el brazo superior de la cruz. El punto más alto de esa pieza está a 172,5 metros de altura. Pero durante aquella jornada apenas era posible distinguir plenamente el contorno de ese elemento escultórico y, sobre todo, su singular geometría, pues desde la base de cada pieza giran en sentido contrario dos cuadrados hasta formar, en la punta contraria, un hexágono. La Torre de Jesús no será bendecida hasta que el papa León XIV visite España en junio, y Barcelona en concreto el día 10 de aquel mes, porque se conmemorará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Pero la cruz será visible desde mucho antes.

Han pasado solo 13 días desde que fue completada y, aunque el día no acompaña, la cruz luce incluso, por ejemplo, desde Montjuïc. A pie de calle, en los alrededores del templo, parece aún ‘vestida’ con los andamios, pero desde barrios más altos, como el Baix Guinardó, hasta es posible intuir una de sus características. La pieza superior es un poco más grande que las otras cuatro. Es por uno de los ‘abecés’ que todo buen escultor debería conocer, para que desde abajo parezca proporcionada. Por esa misma razón las esculturas que se exhiben sobre un pedestal en las plazas mayores suelen tener cabezas sensiblemente desproporcionadas, algo que corrige la vista si se observan desde la acera.