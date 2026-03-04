El PSC se queda solo en su defensa de situar el CAP de Casc Antic en el Eixample

El PSC se ha quedado en la más absoluta soledad en defensa de que el número 41 de la ronda de Sant Pere, un edificio en desuso de la Tesorería de la Seguridad Social en Barcelona, albergue en el futuro un nuevo Centre d’Atenció Primària (CAP) del barrio del Casc Antic, a pesar de que territorialmente está dentro de los límites administrativos del Eixample. El grupo municipal de Comuns en el Eixample ha llevado la cuestión a votación con carácter de urgencia, a la vista de que el gobierno municipal da por incuestionable que ese será el destino del edificio. La propuesta de que esa finca, de siete plantas, más dos subterráneas, o sea, un equipamiento gigante, se destine a paliar los déficits evidentes del Eixample. Junts, PP y Esquerra han respaldado a Comuns y el PSC se ha quedado solo al votar en contra.

Es un caso curioso. La finca lleva 11 años vacía, un lujo en una ciudad en la que cada metro cuadrado de equipamiento (esa es su calificación) vale su peso en oro. Es aún propiedad del Estado. El Ayuntamiento de Barcelona la desea y dar por hecho que cerrará un acuerdo para su adquisición. El problema, sin embargo, no es ese. Los vecinos del Casc Antic se han expresado en contra de que allí, fuera de su barrio, esté CAP, y los vecinos de la Dreta de l’Eixample, aunque esté en los límites de su territorio, lo desean. Tal y como estos últimos recuerdan a menudo, este es un barrio sin equipamientos deportivos municipales y en el que, fruto de la acción de los fondos de inversión, las plazas de residencias geriátricas están menguando a pasos agigantados. Opinan que Sant Pere, 41 resolvería muchas de sus carencias y que incluso sería una oportunidad de ampliar el escaso parque de pisos dotacionales.

En su defensa, el gobierno municipal recuerda que el distrito ya trata de satisfacer algunas reivindicaciones vecinales en otros espacios del barrio, como en el Taller Masriera, pero por encima de eso, el concejal Jordi Valls ha subrayado que dar coherencia al mapa sanitario de la ciudad es una prioridad ineludible, o sea, que mantiene la propuesta de situar el CAP de Casc Antic allí, pero sin que ello impida que una parte del edificio se destine a equipamientos para jóvenes.