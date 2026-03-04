Supermanzanas
Los ejes verdes reducen el ruido y animan a los vecinos del Eixample a salir al balcón, según un estudio
El informe señala que la peatonalización de las calles contribuyen a mejorar la calidad de vida en las ciudades
Europa premia los ejes verdes de Barcelona y el actual ayuntamiento guarda silencio
La Dreta de l'Eixample pone sobre la mesa ampliar la red de ejes verdes, con Provença y Sicília como factibles
La implantación de ejes verdes, con la peatonalización y la reducción del tráfico motorizado, ha rebajado en 3,1 decibelios de media el ruido en el distrito del Eixample de Barcelona, según un estudio liderado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La investigación, publicada recientemente en la revista científica 'Cities & Health', compara datos de siete estaciones acústicas permanentes en 2022, antes de peatonalizar, y en 2023, después de crear los ejes verdes del Eixample (impulsados durante el mandato de Ada Colau), y los combina con una encuesta a 1.211 residentes en este distrito.
El estudio demuestra que la pacificación del tráfico puede reducir el ruido urbano sin que esto suponga un aumento equivalente del ruido asociado a la actividad peatonal.
También constata que, en Barcelona, los niveles de ruido posteriores a la implantación de las supermanzanas, a pesar de la disminución, siguen superando los umbrales de ruido ambiental recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE), de entre 53 y 55 dB.
Según los resultados de la evaluación empírica, la disminución del ruido es más pronunciada durante el día que durante la noche, y mayor en días laborables que en fines de semana. Asimismo, las reducciones más notables se registran en las nuevas plazas situadas en la intersección de dos ejes verdes, espacios especialmente alejados del tráfico de paso.
El ruido, igual en las tardes y noches de fin de semana
Aunque la reducción del ruido es generalizada, los datos indican que en tardes y noches de fin de semana los niveles sonoros son similares a los registrados antes de la peatonalización, un patrón que sugiere que el ruido asociado a la actividad humana recreativa y el ocio al aire libre está ocupando el espacio acústico que antes dominaba el tráfico motorizado, especialmente en los momentos de mayor afluencia peatonal.
Sin embargo, el investigador del ICTA-UAB y autor principal del estudio, Samuel Nel·lo Deakin, ha señalado que, al menos en las ubicaciones analizadas, los datos "sugieren que la preocupación de que el ruido generado por la actividad peatonal y el ocio pueda llegar a ser mayor que el del tráfico no parece estar justificada".
Los resultados de la encuesta muestran que el 59 % de las personas que viven en calles principales con tráfico intenso afirma que el ruido afecta al uso de las habitaciones que dan a la calle, frente al 47 % de quienes residen en los nuevos ejes verdes.
Mayor uso de los balcones
También que la reducción del ruido se refleja en el uso del espacio exterior privado: los residentes de calles pacificadas -incluidos los nuevos ejes verdes- utilizan sus balcones con mayor frecuencia que quienes viven en calles con tráfico elevado. Este cambio sugiere que disminuir el ruido contribuye a un uso más intensivo y confortable de la vivienda.
Los autores señalan que estos resultados son relevantes para otras ciudades densas que buscan mejorar la calidad de vida urbana mediante estrategias de peatonalización y reducción del tráfico.
- El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
- La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
- Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
- Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
- Barcelona vuelve a vibrar con el MWC pero sin lleno hotelero ni la euforia de antaño en restaurantes y ocio
- Los jóvenes nacidos en el extranjero llegan por primera vez al 50% en Barcelona
- Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
- El gobierno de Albiol asegura que prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes del verano